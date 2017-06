Le premier «Bébé Cadum» est décédé à 92 ans

DISPARITION Maurice Obréjan, ancien résistant et lauréat en 1925 du tout premier concours «Bébé Cadum» du plus beau bébé, est décédé à Paris à 92 ans…

Ancienne publicité pour la savon Cadum avec son emblématique — YLI/SIPA

Il avait été le premier « plus beau bébé de France ». Maurice Obréjan, lauréat en 1925 du tout premier concours « Bébé Cadum » du plus beau bébé, est décédé à Paris à 92 ans, selon un avis publié ce samedi d ans les colonnes du quotidien Le Figaro par le président et le bureau des Amitiés de la résistance.

>> A lire aussi : Le bébé Cadum fête son centième anniversaire en 2012

Résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale

Juif français déchu de sa nationalité, résistant à 17 ans, il avait été arrêté en 1942 et déporté avec toute sa famille. Il en avait été le seul rescapé.

Né d’un père roumain et d’une mère polonaise, il avait vécu une enfance pauvre, aidant ses parents sur les marchés.

Ces derniers l’avaient inscrit au concours du plus beau bébé organisé par la marque française Cadum, pour promouvoir ses savons avec des images de beaux poupons, « car tout le monde disait que j’étais un beau bébé », avait-il raconté en 2010 à l’AFP.

>> A lire aussi : Bébé Cadum 2017: Deux bébés de Loire-Atlantique parmi les dix finalistes

« La chance a fait le reste. Même en déportation, mes compagnons d’infortune m’appelaient "Bébé Cadum". Malgré les circonstances, j’étais la star… », avait-il aussi confié.

Décoré plusieurs fois pour des actes de résistance, cet ancien directeur commercial a raconté son parcours dans « Un homme trois fois Français », paru aux éditions du Petit Pavé.