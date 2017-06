Marchés de l'eau à Marseille: Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en garde à vue

JUSTICE Le maire (LR) de Marseille et président de la métropole Marseille Provence, Jean-Claude Gaudin a également été entendu dans le cadre de cette affaire...

Martine Vassal (UMP) élue présidente des Bouches-du-Rhônes, le 2 avril 2015 à Marseille — BORIS HORVAT AFP

Elle est soupçonnée de favoritisme dans l’attribution de marchés de l’eau à Marseille. Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a été placée en garde à vue ce jeudi, tout comme Loïc Fauchon, président de la Société des Eaux de Marseille (SEM).

La Société des eaux de Marseille (SEM, filiale à 100 % de Veolia) s’était vue attribuer en octobre 2013 et pour une durée de quinze ans par Marseille Provence Métropole (MPM) le marché de l’eau dans 17 des 18 communes de la collectivité territoriale (un million d’habitants) et deux des trois marchés de l’assainissement. Ces quatre marchés représentent un montant total de 3,2 milliards d’euros.

La chambre régionale des comptes avait émis en 2014 de vives critiques sur l’attribution de ces contrats, regrettant que MPM les ait attribués « sans procéder à aucun débat » sur leur durée, qu’elle avait jugée « manifestement excessive ». Elle avait aussi mis en lumière « l’influence active » de l’actuelle présidente LR du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal sur les décisions « ayant abouti à l’époque au choix de la SEM ».

>> A lire aussi : Marseille: Martine Vassal envoie balader Christian Estrosi sur le RSA

De nombreuses perquisitions

Le siège de Veolia, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) avait été perquisitionné fin avril dans le cadre de cette enquête ouverte, notamment pour favoritisme et prise illégale d’intérêt en janvier 2015, par le parquet national financier (PNF) concernant l’attribution, en 2013, de marchés de l’eau à Marseille. Précédemment, en novembre 2015, le bureau et le domicile de la présidente du conseil départemental, le siège de la SEM et le bureau du directeur général des services de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole avaient été eux aussi perquisitionnés.

Martine Vassal avait rejeté ces soupçons de prise illégale d’intérêts : « Ce sont les services de Marseille Provence Métropole qui ont mené l’analyse et nous avons suivi leurs préconisations », avait-elle déclaré en 2014 lors de la publication des avis de la chambre régionale des comptes.

Le maire (LR) de Marseille et président de la métropole Marseille Provence, Jean-Claude Gaudin a également été entendu dans l’après-midi, a précisé la source judiciaire, confirmant une information de la Provence.