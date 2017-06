Remaniement: Qui est Sébastien Lecornu, le plus jeune membre du gouvernement?

GOUVERNEMENT Il est l'un des plus jeunes ministres de la Vème République...

Sébastien Lecornu, le benjamin du gouvernement d'Edouard Philippe. — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Il est régulièrement la plus jeune personnalité qu'on ait jamais vu à son poste. Engagé en politique depuis son adolescence à Vernon, le jeune homme de 31 ans est devenu mercredi soir le nouveau secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique. Il partage son poste avec Brune Poirson (REM) qui a repris la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen (FN) dans le Vaucluse.

>> Suivez en direct les réactions à la nomnation du nouveau gouvernement

On lui a volé le titre de plus jeune secrétaire d’Etat Français

A défaut d’être le plus jeune secrétaire d’Etat de France, il a le titre de plus jeune membre du gouvernement Macron. François Baroin détient le record quand il avait été nommé en 1995 secrétaire d'Etat et porte-parole du gouvernement Juppé juste un mois avant de fêter ses 30 ans.

Né le 11 juin 1986 à Eaubonne (Val d'Oise), Sébastien Lecornu milite très tôt en politique: dès l'âge de 16 ans il adhère à l'UMP à Vernon, ville dont il deviendra maire. A peine son bac en poche, il propose en 2005 ses services à Franck Gilard, le député de la circonscription. Il n'a que 19 ans, et devient le plus jeune assistant parlementaire de France.

>> Découvrez les nouveaux ministres du gouvernement «Philippe II»

Très proche de Bruno Le Maire

Poursuivant en parallèle des études de droit à l'université d'Assas à Paris (licence et master de droit public), il se voit proposer un poste de conseiller auprès de Bruno Le Maire, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes dans le premier gouvernement Fillon. Les deux hommes ne vont plus se quitter, l'actuel ministre de l'Economie s'appuyant sur le dynamisme de son bras droit pour asseoir son emprise politique dans l'Eure.

Aux municipales de 2014, Sébastien Lecornu réalise son premier objectif en s'emparant de la mairie de Vernon, évinçant un maire PS.

L'année suivante, avec l'appui de Bruno Le Maire, il contribue à faire basculer à droite le conseil départemental de l'Eure, et devient à 28 ans le plus jeune président de département de France. Il se retrouve en première ligne pendant la campagne des primaires de la droite de l'automne dernier, en soutien de son mentor qui va toutefois n'obtenir que 2,3% des voix.

Directeur-adjoint de la campagne de François Fillon, il plie bagage tout comme Bruno Le Maire, chargé des affaires internationales, quand l'ancien Premier ministre décide de maintenir sa candidature présidentielle malgré sa mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Penelope.

Aux législatives, signataire de l'appel à soutenir Emmanuel Macron, il est en première ligne pour faire réélire son patron, pour un troisième mandat, dans la 1ère circonscription de l'Eure.