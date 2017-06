Attentat raté sur les Champs : Le stock d'armes témoigne de la «préparation indiscutable d'une action violente»

16h10 : Adam D. pratiquait le tir sportif et détenait plusieurs armes légalement

« L’acquisition et la détention de plusieurs armes au prétexte de la pratique du tir sportif pourraient apparaitre comme des actes préparatoires de l’attentat qu’il a commis », note François Molins. Adam D. « était titulaire d’une autorisation de détention d’armes de catégorie B ». Il possédait ainsi un pistolet Glock 19, un pistolet Sig Sauer et une carabine de chasse. Il avait en outre déclarés plusieurs armes de catégorie C.