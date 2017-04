Société

POLYNESIE Un instructeur expérimenté et deux clients russes d'une trentaine d'années sont restés coincés dans une grotte sous-marine samedi après-midi...

Carte de localisation de l'archipel des Tuamotu en Polynésie. - GOOGLE MAP

avec AFP

Partis explorer une grotte à près de 60 mètres de profondeur aux Tuamotu (Polynésie française), trois plongeurs n'ont jamais pu en ressortir. Les trois autres plongeurs composant la palanquée n'ont pu que constater leur absence au moment de remonter, a indiqué le haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Victimes expérimentées

Les victimes sont un instructeur, qualifié de «très expérimenté» et et un couple d'universitaires russes d'une trentaine d'année, de niveaux 3 et 4, suffisamment qualifiés pour plonger à cette profondeur.

«L'un des plongeurs a pu paniquer, et les autres ont pu vouloir l'aider : dans ce cas on perd très vite tout son air», a expliqué à l'AFP un moniteur de plongée qui connaissait les trois victimes et souhaite conserver l'anonymat. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

