Société

ACTU Ce qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de ce vendredi 21 avril…

Paris, le 21 avril 2017. - Denis Jacob, secrétaire général du syndicat d'Alternative Police CFDT, dépose des fleurs à l'endroit où un policier a été tué par un assaillant sur les Champs-Elysées, la veille. - Christophe Ena/AP/SIPA

Claire Planchard Google+

On l’a attendu (longtemps) et redouté (souvent), voici venu le week-end du premier tour de l’élection présidentielle… et votre résumé de l’actualité (très chargée) de ce vendredi.

L’article le plus partagé du jour : La remarque déplacée de François Fillon sur la grossesse de Léa Salamé suscite un tollé

« Je comprends que vous posiez cette question parce que vous avez été absente quelque temps, et je me permets de vous en féliciter, mais j’ai déjà répondu 20 fois à cette question, y compris sur ce plateau. » Ces quelques mots adressés par François Fillon jeudi soir à la journaliste Léa Salamé lors de l’émission de France 2 15 minutes pour convaincre n’ont pas laissé les téléspectateurs indifférents. Et pour cause : il s’agissait d’une allusion plus que limpide (et peu délicate) à la grossesse de la journaliste, qui a donné naissance à un petit garçon en mars dernier.

L’article le plus lu du jour : Attentat sur les Champs-Elysées : Le récit de la fusillade dramatique

Des premiers coups de feu survenus sur les Champs-Elysées aux perquisitions réalisées au domicile de l’assaillant en Seine-et-Marne, 20 Minutes retrace le déroulement des événements tragiques et des opérations de police de la nuit de jeudi à vendredi. Après le choc, les hommages au policier décédé se sont multipliés ce vendredi ( lire notre reportage sur les Champs-Elysées), tandis que les premiers élements de l’enquête permettaient de mieux comprendre le profil du tireur. Le déroulement de la journée est à (re) vivre en direct dans notre live, par ici.

L’article à ne pas manquer du jour : Après l’attentat sur les Champs-Elysées, « on peut s’attendre à un surcroît de participation dimanche »

Le politologue du Cevipof Bruno Cautrès revient pour 20 Minutes sur l’impact de l’attentat sur les Champs-Elysées sur le scrutin du premier tour de l’élection présidentielle dimanche : alors que plusieurs candidats ont annoncé une suspension en trompe l’œil de leur campagne ce vendredi, le spécialiste analyse les effets que le drame de jeudi soir (et son instrumentalisation par les candidats) peut avoir sur la participation et les vote des électeurs français.

Le coup de pouce citoyen du jour : Quel candidat à l’élection présidentielle correspond le mieux à vos idées ?

Découvrez-le en testant notre boussole ici dans sa version optimisée ou ci-dessous.​

Mots-clés :