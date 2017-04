C.P. avec AFP

Une soirée tragique et encore beaucoup de questions. Après l’attentat qui a tué jeudi soir un policier sur les Champs-Elysées à Paris, les enquêteurs poursuivent ce vendredi leurs investigations. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait de l’auteur de l’attaque, de ses motivations et de ses victimes.

Vers 20 h 50,un homme est sorti d’une voiture au niveau du numéro 102 de l’avenue des Champs-Elysées. « L’agresseur est arrivé en voiture, est sorti. Il a ouvert le feu sur le car de policiers à l’arme automatique, a tué l’un des policiers et a essayé de s’en prendre aux autres en courant », a rapporté une source policière. Des agents ont riposté. Il est alors parti en courant et en tirant, avant d’être abattu. Il semble que l’assaillant les ait « délibérément pris pour cible », selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

Au cours de cette fusillade, un policier est décédé et deux autres policiers ont été blessés, dont l’un grièvement. Opéré dans la nuit, il est ce vendredi matin en réanimation, selon BFMTV. Ils appartiennent à la 32e compagnie d’intervention de la DOPC de la Préfecture de police.Une touriste a été plus « légèrement » touchée par balle, selon les autorités. Elle a reçu « un éclat dans le genou », a indiqué une source policière à 20 Minutes.

L’assaillant a été abattu par la police. Dans sa voiture, les enquêteurs ont retrouvé des indices permettant de l’identifier : il s’agit d’homme français de 39 ans, né à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, Fiché S, il faisait déjà l’objet d’une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son intention de tuer des policiers et avait été arrêté le 23 février, avant d’être remis en liberté par la justice faute de preuves suffisantes, selon des sources proches de l’enquête. Il avait déjà été condamné en 2005 à quinze ans de réclusion pour tentatives d’homicide volontaire sur un policier, un élève gardien de la paix et le frère de celui-ci, en Seine-et-Marne.

Problème : ce profil ne correspond pas à celui du terroriste évoqué par Daesh dans sa revendication : « L’auteur de l’attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c’est un des combattants de l’Etat islamique », selon un communiqué publié jeudi soir quelques heures seulement après l’attaque par son organe de propagande Amaq.

1)Breaking: #ISIS 'Amaq reports Champs-Elysees #Paris attack carried out by #ISIS "fighters," one named Abu Yusuf alBeljiki ("The #Belgian") pic.twitter.com/15ki5cZjdh