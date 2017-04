Société

LIVE Suivez les événements en direct après l’attentat qui s’est produit sur les Champs-Elysées à Paris…

Un soldat français patrouille sur les Champs-Elysées après la fusillade du 20 avril 2017. - THOMAS SAMSON / AFP

H. B.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L'ESSENTIEL

Un policier a été abattu d'une balle dans le dos et deux autres policiers ont été blessés sur les Champs-Elysées.

Le tireur présumé a été abattu. Il faisait l'objet d'une fiche S et était connu de la DGSI.

L'organisation de l'Etat islamique a revendiqué l'attaque.

A LIRE AUSSI

>> A lire aussi : Ce que l'on sait de l'opération en cours

>> A lire aussi : Les intox de la soirée

>> A lire aussi : L'identité de l'assaillant connue... L'attaque revendiquée par Daesh...

8h02: Ouverture du Conseil de Défense à l’Elysée

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve est arrivé à l’Elysée pour le Conseil de défense convoqué par le chef de l’Etat dans la soirée. La réunion vient tout juste de débuter.

7h45: Trump présente «ses condoléances au peuple français»

Le président américain Donald Trump, a évoqué « une attaque terroriste » et présenté ses « condoléances au peuple de France ».

7h37: La presse française déplore « un acte de barbarie »

Plusieurs quotidiens français consacrent ce vendredi leur « une » à l’attentat commis jeudi soir sur les Champs-Elysées et déplorent un acte de barbarie qui frappe de nouveau la capitale en plein cœur. « Le terrorisme frappe à nouveau en plein Paris », titre Le Figaro. « Un lourd tribut payé par les forces de sécurité depuis 2012 », titre aussi le quotidien en pages intérieures. « Attaque sur les Champs-Elysées », titre Le Parisien qui souligne également que la police est encore « frappée ». « Fusillade aux Champs-Elysées », écrit Libération et Ouest-France « Champs-Elysées : fusillade mortelle ».

Là fusillade des Champs-Elysées s'invite dans les Unes à 2 jours de la Présidentielle #Presse pic.twitter.com/uDNqZ2NQbu — Berengere Bonte (@berengerebonte) April 21, 2017

7h35: L’attentat à la «une» de la presse étrangère

La presse française, mais aussi la presse étrangère ont fait leur « une » sur l’attaque terroriste qui s’est déroulée sur les Champs-Elysées. « Terreur sur les Champs-Elysées », écrit le quotidien britannique The Telegraph. « Tension maximale sur la présidentielle », titre encore le quotidien belge Le Soir.

Tomorrow's Daily Telegraph front page today: 'Terror on the Champs-Elysees' #Paris pic.twitter.com/yXTPXctmrQ — The Telegraph (@Telegraph) April 20, 2017

7h30: La circulation a repris normalement sur les Champs-Elysées

Le trafic a repris normalement ce vendredi matin sur les Champs-Elysées, quelques heures après l’attaque.

7h25: Une cellule psychologique mise en place

Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, a adressé « un message de solidarité aux commerçants des Champs-Élysées » et a annoncé qu’une cellule psychologique serait mise en place ce vendredi « à leur attention ».

Une cellule psychologique sera mise en place dès demain à l'attention de toutes les personnes touchées. #ChampsElysees — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 20, 2017

7h20: Le domicile du suspect perquisitionné

Une perquisition a eu lieu jeudi soir en Seine-et-Marne au domicile de suspect, un Français de 39 ans. Il s’agit du titulaire de la carte grise du véhicule utilisé pour l’attaque.

Selon Le Parisien, la perquisition au domicile du suspect menée à Chelles s’est terminée aux alentours de deux heures ce matin.

7h15: Les enquêteurs à la recherche d’éventuels complices

Les enquêteurs ont mené une perquisition au domicile de l’assaillant pour trouver la piste d’éventuelles complicités. Des interrogatoires doivent également être menés dans son entourage.

7h10: Fin de campagne présidentielle bouleversée

Deux jours avant le premier tour de la présidentielle, la dernière journée de campagne se retrouve bouleversée par l’attentat djihadiste qui a coûté la vie à un policier jeudi soir à Paris. Plusieurs candidats dont Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron ont annulé leurs déplacements.

7h05: L’attaque rapidement revendiquée par Daesh

Les enquêteurs ont pu identifier l’assaillant. L’attaque a rapidement été revendiquée par Daesh. Revivez le déroulé de la soirée par ici.

7h: Un Conseil de Défense convoqué à 8h

François Hollande a « convoqué » un Conseil de Défense ce vendredi à 8 heures, à l’issue jeudi soir d’une réunion de crise au cours de laquelle le Chef de l’Etat s’est entretenu avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve et les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Matthias Fekl et Jean-Jacques Urvoas.

Mots-clés :