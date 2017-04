P.B.

La revendication vient de tomber. « L’auteur de l’attaque des Champs-Elysées dans le centre de Paris est Abu Yussef le Belge, et c’est un des combattants de l’Etat islamique », a écrit vers 23h30 Amaq, l’organe de propagande de Daesh.

Through 'Amaq, #ISIS claimed the attack on French police on Champs-Élysées in #Paris #France, identified attacker as Abu Yusuf al-Beljiki pic.twitter.com/LvFyHmTvM9