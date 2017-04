P.B.

Deux policiers tués, un autre blessé. Les forces de l’ordre ont encore été prises pour cible, jeudi, lors d’une fusillade sur les Champs-Elysées, à Paris. Selon nos informations, le suspect, abattu en riposte, était fiché S et une perquisition est en cours à son domicile en Seine-et-Marne. Alors que la section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête, les hommes et les femmes politiques ont immédiatement réagi, à trois jours du premier tour de la présidentielle.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Suivez la situation minute par minute

« Hommage », « émotion », « solidarité », les mêmes mots reviennent, notamment chez François Fillon, Marine Le Pen, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon.

Emmanuel Macron, lui, a réagi en direct pendant l’émission politique de France 2.

De nombreuses autres personnalités politiques se sont exprimées, entre solidarité pour Alain Juppé et Ségolène Royale, et la colère pour Marion Maréchal Le Pen.

Alors qu’il tenait une conférence de presse aux côtés du Premier ministre italien, Donald Trump a évoqué la piste terroriste, concluant : « Ça n’en finit pas, nous devons rester forts et vigilants ».

Trump addresses Paris shooting: “It just never ends. We have to be strong and we have to be vigilant.” https://t.co/8N5aXgFesJ