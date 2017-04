Société

LIVE Suivez les événements en direct après la fusillade qui a éclaté sur les Champs-Elysées et dans laquelle un policier a été tué...

Une fusillade sur les Champs-Elysées. Des policiers bloquent les accès, rue de la Boétie. - F. Hernandez

C. Ape., C. P., T. Che.

L'ESSENTIEL

Un policier a été abattu d'une balle dans le dos

Deux autres policiers ont été blessés

Le tireur présumé a été abattu. Il faisait l'objet d'une fiche S.

22h58 : Les Champs-Elysées sont fermées à la circulation mais les voitures peuvent traverser le rond-point, constate notre journaliste sur place

#ChampsElysees fermées à la circulation mais voitures peuvent traverser le rond-point des Champs. pic.twitter.com/3qpUuIwZvx — Floreal Hernandez (@floreal_hdez) April 20, 2017

22h57 : Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, dément décès du deuxième policier

Le porte-parole de l'Intérieur s'est exprimé au micro de BFMTV

PH Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, dément décès du 2e policier . #champselysées — Melanie Bertrand (@melobertrand) April 20, 2017

22h46 : « Il semble que ce soit une attaque terroriste », avance Donald Trump

La fusillade qui a éclaté ce jeudi soir sur l’avenue des Champs-Elysées ressemble à « une attaque terroriste », a indiqué le président américain Donald Trump, présentant ses « condoléances au peuple de France ».

« C’est une chose vraiment, vraiment terrible qui se passe dans le monde aujourd’hui. Mais il semble que ce soit une attaque terroriste », a affirmé le président républicain, interrogé sur ces tirs survenus à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle en France, lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre italien Paolo Gentiloni à la Maison Blanche.

Cela « ne s’arrête tout simplement jamais », a ajouté Donald Trump. « Nous devons être forts et vigilants, et je répète cela depuis longtemps ».

Pour rappel, les autorités françaises n'ont pour l'heure pas confirmé qu'il s'agissait d'un acte terroriste.

22h39 : Macron, Juppé et Royal expriment leur solidarité aux policiers

Soutien et reconnaissance à nos policiers qui nous protègent au peril de leur vie. — Alain Juppé (@alainjuppe) April 20, 2017

Solidarité émue avec leur famille et hommage au courage des policiers victimes de lâches attaques et à tous ceux qui protègent au quotidien — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) April 20, 2017

Emmanuel Macron a tenu à « témoigner toute (s)a solidarité » envers les « forces de police ». « Je veux témoigner toute ma solidarité à l'égard de nos forces de police et plus largement nos forces de l'ordre. Et je veux avoir une pensée pour la famille de la victime », a déclaré l'ancien ministre de l'économie, en préambule de son intervention sur France 2 dans l'émission « 15 minutes pour convaincre ».

22h38 : François Hollande s'exprimera après une réunion de crise avec Bernard Cazeneuve et Matthias Fekl

Le chef de l'Etat a été rejoint peu avant 22H00 à l'Elysée par le Premier ministre et Matthias Fekl pour faire le point sur cette fusillade dans la capitale au sujet de laquelle la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête.

22h36 : Bernard Cazeneuve rend hommage au policier décédé

Hommage au policier tué sur les Champs-Elysées ce soir, pensées à sa famille. Solidarité avec ses collègues blessés et leurs proches. — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) April 20, 2017

22h32 : Tout le quartier des Champs-Elysées bloqué, des vérifications et des opérations de déminage du véhicule de l'assaillant en cours

.@prefpolice @PHBrandet Des vérifications sont en cours ainsi que des opérations de déminage du véhicule de l'assaillant #ChampsElysees — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 20, 2017

22h29 : Selon le syndicat Unité SGP police, le deuxième policier serait décédé

Le second policier touché par balle sur les champs-Elysées a succombé à ses blessures. — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) April 20, 2017

22h25 : L'assaillant était connu des services de la DGSI

Selon les informations de 20 Minutes, l'homme était connu de la DGSI. Une perquisition est actuellement en cours à son domicile en Seine-et-Marne.

22h22 : Pierre, 29 ans, agent à l’Arc de Triomphe, témoigne auprès de 20 Minutes

« J’étais en pause, à l’intérieur de l’arc de Triomphe, quand l’attaque s’est produite. Je suis rapidement monté sur la terrasse, où mes collègues m’ont dit qu’ils avaient entendu des tirs en rafale », explique le jeune homme à 20 Minutes.

« Du haut de l’Arc, j’ai vu des gens qui couraient sur les Champs-Elysées, vers la station de métro. Il y avait des bousculades. Puis très vite, les policiers sont arrivés, les hélicoptères aussi. On nous a dit d’évacuer l’arc de Triomphe et un périmètre de sécurité a été déployé. »

22h20 : La justice antiterroriste ouvre une enquête

22h14 : Selon nos informations, l'homme abattu par les policiers était fiché S

Les policiers sont à la recherche d'un éventuel complice dans le secteur

22h12 : Marine Le Pen, François Fillon ou encore Charles Michel, Premier ministre belge, réagissent à la fusillade sur Twitter

Je condamne cette lâche et ignoble agression #paris #ChampsElysees soutien à la #france — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2017

Hommage au policier abattu et à ses collègues blessés ce soir à Paris. Soutien total à @PoliceNationale et forces de l'ordre #ChampsElysees — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) April 20, 2017

Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 20, 2017

Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. #ChampsElysees — François Fillon (@FrancoisFillon) April 20, 2017

Les policiers toujours en première ligne. Hommage à leur courage et à leur dévouement pour la France. 🇫🇷#ChampsElysees — Eric Ciotti (@ECiotti) April 20, 2017

22h11 : Les stations de métro Ligne 1 George V, Roosevelt et Champs-Elysées-Clémenceau sont fermées

#ChampsElysées Les stations de métro Ligne 1 George V, Roosevelt et Champs-Elysées-Clémenceau sont fermées ; dispositif de sécurité maximal — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 20, 2017

22h10 : Les « policiers délibérément pris pour cible », affirme le porte-parole du ministère de l’intérieur, Pierre-Henry Brandet

#ChampsElysees "Les policiers ont été délibérément pris pour cible", affirme le porte parole du ministère de l'intérieur, P-H Brandet. — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) April 20, 2017

22h04 : Benoît Hamon a adressé son soutien aux forces de l’ordre

« Mes pensées vont au policier tué, à ses collègues blessés. Soutien total aux forces de l’ordre contre le terrorisme », a déclaré le candidat socialiste à la présidentielle.

Mes pensées vont au policier tué, à ses collègues blessés. Soutien total aux forces de l'ordre contre le terrorisme. #ChampsElysees — Benoît Hamon (@benoithamon) April 20, 2017

Pour l’heure, les autorités n’ont pas indiqué qu’il s’agissait d’un acte terroriste.

22h00 : L'agresseur a ouvert le feu sur un car de police

L'agresseur est arrivé en voiture et est sorti du véhicule, indique une source proche du dossier à 20 Minutes. Il a ouvert le feu à l'arme automatique et a tué un policier. Il a ensuite blessé deux autres policiers en courant avant d'être abattu.

21h55 : Les policiers étudient la piste d’un vol à main armé qui aurait mal tourné

Selon des sources policières contactées par 20 Minutes, les autorités étudient la piste d’un braquage qui aurait mal tourné.

#ChampsElysees Il s'agirait peut-être d'un vol à main armé qui a mal tourné, selon des sources policières à @20Minutes — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) April 20, 2017

Les deux policiers avaient pris leur service à 21 heures, une dizaine de minutes avant le drame.

21h45 : Deux assaillants pourraient être impliqués dans la fusillade

Selon l'agence Reuters, deux assaillants sont impliqués dans la fusillade. L'un d'entre eux a été neutralisé.

UPDATE: At least two attackers involved in Paris shooting, one of them killed - police. https://t.co/G9jE6mD45S — Reuters World (@ReutersWorld) April 20, 2017

21h38 : Un important dispositif policier déployé sur les Champs-Elysées

URGENT - Fusillade sur les Champs-Elysées. Gros dispositif de Police sur Place. pic.twitter.com/BvIYTcWJ1c — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 20, 2017

21h28 : Au moins un policier abattu, le tireur présumé neutralisé

A moins un policier a été tué d'une balle dans le dos et le tireur présumé a été neutralisé, a appris 20 Minutes de sources policières.

Il s’agit d’un gardien de la paix qui fait partie de la Compagnie de sécurité et d'intervention 75. Un deuxième policier a été blessé à la tête.

La piste d'un attentat est étudié.

21h24 : Un policier tué après une fusillade et le tireur présumé abattu, selon Reuters

BREAKING: One policeman killed after shooting incident on Champs Elysees in Paris; person who fired on police killed — Reuters World (@ReutersWorld) April 20, 2017

21h18: La préfecture de police conseille d'éviter le secteur des Champs

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

