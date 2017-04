Société

ACTU Ce qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de ce jeudi 20 avril…

Youhou, on est à trois jours du scrutin présidentiel et c’est déjà l’heure des immanquables !

L’article le plus partagé du jour : On a emmené une Anglaise au restaurant Le Cinq qui s’est fait défoncer par le Guardian

A force d’avaler des fish & chips, les Anglais auraient-ils perdu tout sens de la gastronomie ? C’est en tout cas ce que la plupart des Français ont pensé de leurs voisins d’outre-Manche quand ils ont appris l’existence d’une critique du restaurant Le Cinq (celui de l’hôtel George V) par Jay Rayner, journaliste au Guardian. Pour en avoir le cœur net, 20 Minutes est allé déguster sa cuisine avec l’Anglaise Louise Ekland, qui réagit aux citations du journaliste Jay Rayner. C’est à lire là.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Présidentielle : Dialogue tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Jean-Jacques Bourdin

Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de BFM TV ce jeudi. L’occasion pour le journaliste de poser quelques questions qui fâchent au candidat, qui n’a pas tardé à répondre. Ses réponses sont à écouter ici.

L’article à lire du jour : Paris : Les cinq choses que vous ignorez (sûrement) sur le métro parisien

Le 19 juillet 1900, dans le cadre de l’exposition universelle, la première ligne du métropolitain reliant Porte Maillot à Porte de Vincennes en trente minutes, ouvre ses portes aux Parisiens. 117 ans plus tard, la RATP gère 14 lignes, plus de 300 stations et près de 200 kilomètres de voies. Ce jeudi, les éditions First publient l’ouvrage L’histoire du métro parisien pour les Nuls d’André Mignard, cadre honoraire à la RATP et Didier Janssoone, cadre à la SNCF et historien du rail. A cette occasion, 20 Minutes vous dévoile cinq anecdotes repérées dans ce livre, véritable plongée dans les entrailles de la terre où transitent chaque année 1,5 milliard de personnes. Et c’est à lire là.

