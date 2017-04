Société

METEO Une masse d'air froid venu de l'Est fait baisser les températures et met à mal l’agriculture…

La vague de froid s'étend à la quasi-totalité du pays. - ALLILI MOURAD/SIPA

Bryan Faham

Alors que l’été pointait le bout de son nez, les températures ont brusquement chuté cette semaine. D’importantes gelées sont même attendues pour jeudi.

Si le #soleil s'impose sur quasiment tout le pays, ce #mercredi débute avec de fréquentes #gelées, parfois marquées dans l'est... #froid pic.twitter.com/jDaKwaRk25 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 19, 2017

« Ce n’est pas du tout exceptionnel »

Malgré un habituel réchauffement durant la première quinzaine d’avril, la prévisionniste de Météo France Katia Conte note que la fraîcheur qui touche le pays « n’est pas du tout exceptionnelle. C’est simplement une masse d’air plus fraîche que la normale qui arrive par le nord du pays. On est deux à trois degrés en dessous des normales. Mais il faut se rappeler que le printemps est un temps assez instable. »

Et de préciser : « Entre l’Europe centrale et l’Europe de l’est, on a une vaste goûte froide, un cœur dépressionnaire qui contient beaucoup d’air froid en altitude alors qu’un anticyclone va véhiculer des flux de nord à nord-est sur le pays, et accentuer la sensation de fraîcheur. La température ressentie est alors beaucoup plus fraîche. »

Il faut aussi préciser qu’à la tombée de la nuit, se produit le refroidissement nocturne durant lequel la chaleur accumulée en journée remonte dans l’atmosphère, mais elle n’est pas contenue pas la couverture nuageuse qui est inexistante.

Prévisions || Temps ensoleillé mais très frais avant un radoucissement vendredi & le retour des #nuages au nord🐧

➕https://t.co/DxA33G1Yhs … pic.twitter.com/IG25kNV6Ef — Météo-France (@meteofrance) April 19, 2017

Résultat, selon le dernier bulletin de Météo France, jeudi matin, les gelées seront de nouveau fréquentes dans les terres, comprises entre 0 et localement -3 degrés. Il fera parfois jusqu’à -4 ou -5 vers les Ardennes, sur le nord-est et aux abords des massifs, notamment sur l’est du Limousin. Un retour à la normale temporaire est attendu dès vendredi, « on aura toujours les mêmes conditions anticycloniques, mais avec un air plus doux et humide, et l’arrivée d’une perturbation sur la moitié nord », annonce la prévisionniste. Après une remontée des températures jusqu’à lundi, la fraîcheur reviendra avec le passage de perturbations accompagnées d’air froid. Mais il « sera cette fois plus humide ».

Brrr... Les #gelées parfois marquées ont été fréquentes ce matin ! Elles seront encore plus franches demain ❄ pic.twitter.com/0tSPlkpslx — Météo-France (@meteofrance) April 19, 2017

>> A lire aussi : Catherine Laborde arrête la météo sur TF1

Des conséquences néfastes pour l’agriculture

Ces variations ont notamment des conséquences pour les agriculteurs. Le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, Luc Smessaert, craint les températures annoncées pour jeudi. « Depuis quelques années, on a des périodes de fortes chaleurs qui font démarrer la végétation, suivies d’une période de gel. Cette année on avait trois semaines d’avance. » Les arbres fruitiers, comme les pommiers, poiriers et les cerisiers sont particulièrement menacés par le gel. Il en est de même pour les zones viticoles.

Luc Smessaert précise qu’il existe bien des dispositifs pour limiter le gel, « il y a des tours antigel, des brumisateurs, mais ça coûte très cher et peu d’agriculteurs ont investi. On peut gagner un degré, mais pas autant. » Ce dernier redoute que la récolte soit perdue.

>> A lire aussi : Le mois de mars a été le plus chaud en France depuis 1900, ex aequo avec 1957

D’autant que les agriculteurs doivent faire face dans le même temps à un déficit pluviométrique, souligne Luc Smessaert : « On a eu un hiver peu pluvieux et on n’a pas d’eau du tout depuis deux mois ». « Actuellement, on peut avoir quelques épisodes pluvieux, mais ils sont beaucoup moins fréquents que ce qu’on devrait avoir», abonde la prévisionniste Katia Conte.

Mots-clés :