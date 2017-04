Société

MOUVEMENT SOCIAL A quatre jours de l'élection présidentielle, le gouvernement a envoyé une contre-proposition aux Guyanais...

A cause des barrages à Guyane, seuls les piétons peuvent circuler. Ici, un homme fait ses courses à pied. - NICOLAS QUENDEZ/SIPA

20 Minutes avec AFP

Va-t-on vers la fin du conflit en Guyane ? Le collectif Pou la Gwiyann dékolé, qui pilote le mouvement social depuis un mois, a annoncé mardi soir avoir reçu une réponse du gouvernement sur son projet de protocole d’accord. A l’étude, cette solution pourrait mettre un terme aux blocages.

« Ce soir nous avons eu une réponse du gouvernement. Cette réponse est très technique. Chaque mot et chaque virgule est important, donc c’est un travail qu’on va faire toute la nuit », a indiqué à la presse la porte-parole du collectif Valérie Vanoukia.

S’il est signé, le protocole permettra de « suspendre le mouvement sous sa forme actuelle », a-t-elle assuré. Dans sa version, le collectif propose d’acter le plan d’urgence gouvernemental de plus d’un milliard d’euros et de rouvrir le dialogue sur les deux milliards supplémentaires qu’il réclamait jusqu’à présent. Elle a également assuré que la réponse du gouvernement validait la demande du collectif qu’il n’y ait pas de sanctions judiciaires contre les participants au mouvement.

Des divergences d’opinions

La veille, le collectif, qui rassemble syndicats, militants et associations, avait annoncé un renforcement des barrages routiers qui bloquent les principales villes de Guyane, afin de mettre la pression sur le gouvernement et l’inciter à répondre le plus rapidement possible, à quelques jours de la présidentielle, samedi en Guyane.

>> A lire aussi : Négociations suspendues alors que les Guyanais demandent un statut particulier

Juste avant, le porte-parole du mouvement, Michael Mancée, a annoncé qu’il quittait le collectif, expliquant que l’évolution de la mobilisation et des événements n’étaient « pas en adéquation avec [sa] vision des choses ». Depuis plusieurs jours déjà, les divergences se sont intensifiées sur l’opportunité de continuer à maintenir des blocages. Mardi, plusieurs incidents sur les barrages ont été rapportés, tandis que des fédérations d’entrepreneurs guyanais se sont désolidarisées du collectif.

Mots-clés :