Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce mardi 18 avril...

Les affiches des candidats à la présidentielle dans une rue de Paris, en avril 2017. - Gabriel BOUYS / AFP

Armelle Le Goff

L'article le plus partagé du jour: Que se passerait-il si un candidat à la présidentielle meurt ou est blessé?

La menace terroriste qui pèse sur la campagne présidentielle est plus que jamais d’actualité alors que deux hommes suspectés de fomenter un attentat contre un candidat ont été arrêtés ce mardi à Marseille, à cinq jours du premier tour. Selon des sources proches de l’enquête, les individus projetaient de passer à l’acte cette semaine et des armes à feu et du matériel servant à la fabrication d’explosifs ont été retrouvés lors de perquisitions.

Les photos des deux suspects avaient été distribuées jeudi dernier aux services de sécurité de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron, tandis que l’entourage de François Fillon avait été prévenu de « risques avérés » d’attaques contre le candidat, selon plusieurs sources du parti Les Républicains. Autant d’éléments qui confirment que les candidats à la présidentielle sont des cibles potentielles pour les terroristes. Que se passerait-il s’il l’un des onze était blessé ou tué avant le scrutin ? 20 Minutes fait le point.

L'article le plus lu du jour: Le discours de Franck de Lapersonne au meeting de Marine Le Pen provoque le malaise

« Il a de la chance, le ridicule ne tue pas. » Voilà le genre de réflexions sans merci que l’acteur et désormais soutien du Front national Franck de Lapersonne a récolté sur Twitter ce mardi. Sa prestation au meeting de Marine Le Pen lundi soir au Zénith n’est pas passée inaperçue… et a reçu une pluie de tacles sur le réseau social. Revue de tweets par ici.

Guinguettes et accordéon, fromage et chic parisien. Armé de ses atouts imparables, l’Hexagone continue de séduire les Japonais, malgré une baisse significative du nombre de touristes sur son territoire l’an dernier, conséquence des attentats de 2015. Alors que les réservations en provenance de l’Archipel japonais sont de nouveau annoncées à la hausse, une « France Week », organisée successivement à Tokyo et Kyoto ce mois-ci, présente, à travers des événements commerciaux et culturels, « l’art de vivre » à la Française à un public nippon déjà conquis. Entre image et réalité. Et c'est à lire là.

