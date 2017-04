Société

FOOTBALL Lassé des critiques, le milieu de Manchester United a répondu en se comparant à son coéquipier de sélection...

Paul Pogba et N'Golo Kanté à la lutte lors de Mancheser United-Chelsea, le 16 avril. - Rui Vieira/AP/SIPA

V.M.

Cette déclaration était un peu passée inaperçue. Interrogé par Sky Sports avant la victoire de Manchester United sur Chelsea, Paul Pogba a regretté la différence de traitement entre N’Golo Kanté et lui.

« J’entends que N’Golo Kanté est vraiment un milieu de terrain top, et je suis d’accord. C’est un milieu de classe mondiale dans ce qu’il fait. Mais on ne le juge pas sur son nombre de buts, n’est-ce pas ? On ne parle pas de ça. On parle de ce qu’il fait sur le terrain. Il récupère la balle, il passe la balle, il crée le jeu, il défend… Et moi j’essaie de faire ça, je fais ça avec mon équipe. Je marque plus de buts que Kanté. On dit toujours que Kanté fait ci ou ça, mais je marque plus de buts. Donc si vous voulez parler de buts marqués, vous devriez le faire avec tous les milieux de terrain. »

En termes de statistiques, Paul Pogba a effectivement marqué plus de buts cette saison que l’ancien joueur de Leicester (7 contre 2). Une comparaison qui n’a pas pourtant pas lieu d’être. Paul Pogba évoluant dans un registre bien plus offensif que Kanté, milieu récupérateur. Performant dans ce rôle, ce dernier fait partie des nominés pour devenir le meilleur joueur de Premier League de la saison.

