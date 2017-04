Société

ACTU Les longs week-end c'est bien, mais faudrait voir à ne pas totalement se déconnecter du monde non plus...

Les 11 candidats à l'élection présidentielle. - BO/CHAMUSSY/NICOLAS MESSYASZ/TARDIVON JEAN CHRISTOPHE/SIPA

Armelle Le Goff

20 Minutes vous a préparé un récapitulatif de l’actualité de ce week-end. A J-6 avant le premier tour de l’élection présidentielle, il s’agit quand même de se tenir (un peu) au courant non ?

1-A J-6, le quatuor de tête des sondages attaque le sprint final de la campagne

L’horloge tourne et les écarts se resserrent dans le carré de tête. Favoris des sondages mais en position encore précaire, Emmanuel Macron et Marine Le Pen mettront à profit leur lundi de Pâques pour s’affronter à quelques heures d’intervalle, en meetings à Paris, lançant une dernière semaine décisive avant le premier tour de la présidentielle. Pour suivre l’actualité politique de la semaine, c’est par ici. Et si vous êtes indécis, n’hésitez pas à tester notre boussole par là.

2-Plainte de trois joueurs de l’OL après les bagarres de Furiani

Trois joueurs lyonnais, Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin et Jean-Philippe Mateta, ont porté plainte contre X pour violence en réunion dans une enceinte sportive, en raison des échauffourées qui ont entaché le match Bastia-Lyon dimanche.

Une enquête est en cours, aucune interpellation n’a eu lieu à ce stade, a aussi précisé le procureur de Bastia, Nicolas Bessone. Toute l’info du sport est à retrouver par là.

3-Un photographe en pleurs après l’attaque en Syrie bouleverse la toile

Le photographe Abd Alkader Habak après l'attentat suicide en Syrie le 15 avril 2017 - Capture Twitter

Face à l’horreur, le photographe syrien a craqué. Samedi 15 avril, au moins 126 personnes, dont 68 enfants, ont péri dans un attentat-suicide mené contre des bus transportant des personnes évacuées de localités loyalistes du nord de la Syrie. Abd Alkader Habak, un photographe syrien, était sur place lors de l’attaque. Après avoir aidé à évacuer des enfants des lieux du drame, l’homme s’est effondré. Un de ses collègues a immortalisé ce moment : Abd Alkader Habak, genoux au sol, en pleurs. Dans le fond, des flammes s’échappent encore des voitures, et, à côté de lui sur l’herbe, un enfant gît, inanimé et probablement décédé (c’est pourquoi nous avons décidé de couper la photo, publiée en entier sur Twitter).

4-Victoire très serrée pour le président Erdogan en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan n’a pas obtenu le plébiscite prévu : la réforme constitutionnelle a été approuvée à une courte majorité de 51,4 %, selon un résultat provisoire publié par les médias. « Une victoire qui a des relents de camouflet », estime l’historienne et sénatrice EELV du Val-de-Marne, Esther Benbassa qui a choisi 20 Minutes pour réagir au résultat du scrutin et c’est à lire par là.

5-Où est Arthur Angé, disparu depuis deux mois en plein tour du monde en solitaire ?

Où est Arthur Angé ? C’est la question que se pose la famille de cet Héraultais de 30 ans, qui a entamé il y a trois ans un tour du monde seul, avec son sac à dos. Depuis le 27 janvier dernier, le jeune globe-trotter a laissé ses proches sans nouvelles, alors qu’il s’apprêtait à quitter le Bangladesh pour rejoindre une amie en Malaisie. Retrouvez l’appel de sa famille pour le retrouver par ici.

