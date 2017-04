Société

FAITS DIVERS Nicolas Chafoulais accuse la mère de Fiona et son ex-concubin d’avoir commis des violences contre son autre fille, âgée de six ans…

Riom (Puy de Dôme), le 14 novembre 2016. Nicolas Chafoulais, le père de Fiona devant la cour où sont jugés Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf. - Thierry Zoccolan / AFP

T.C.

La petite soeur de la petite Fiona a-t-elle été aussi maltraitée ? C’est en tout cas ce que soupçonne Nicolas Chafoulais, le père de fillette cinq ans dont le corps n’a jamais été retrouvé. Son avocat a donc récemment déposé plainte contre la mère de Fiona, Cécile Bourgeon, et son ex-concubin, Berkane Makhlouf, signale le journalLa Montagne.

A lire aussi : Affaire Fiona: Des particuliers cherchent encore le cadavre de la fillette, trois ans après sa mort

Les soupçons de maltraitance remontent à septembre 2013. Alors que Fiona a disparu depuis près de quatre mois, le couple est interpellé par les enquêteurs, intrigués par l’attitude calme et détachée de la mère.En garde à vue, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf avouent le décès de la fillette. Mais la jeune femme et son compagnon s’accusent mutuellement d’avoir porté les coups mortels.

« Les éléments de preuve sont là »

La sœur de Fiona, aujourd’hui âgée de six ans, est alors examinée par un docteur de l’unité médico-judiciaire de Perpignan. « Le médecin a constaté des blessures avec un jour d’ITT et un choc psychologique réel. En garde à vue, Cécile Bourgeon a même reconnu qu’elle “tapait souvent” sa deuxième fille à la demande de son ex. Les éléments de preuve sont là », explique au quotidien local Me Charles Fribourg, qui défend Nicolas Chafoulais.

L’avocat avait déjà déposé plainte en fin 2016 contre le couple Bourgeon-Makhlouf. Mais celle-ci a été classée sans suite par le parquet de Clermont-Ferrand. « Cette nouvelle action en justice va déclencher une enquête pénale conduite par le juge d’instruction », explique Franceinfo.

Un nouveau procès en octobre

Le père de Fiona explique également à La Montagne avoir « ras-le-bol » d’entendre son ex-compagne souhaiter sortir de prison. Mercredi, la justice a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté de Cécile Bourgeon. La troisième depuis le début de l’année. « J’en peux plus d’écouter les avocats de la défense répéter toujours les mêmes arguments, les mêmes conneries », déclare Nicolas Chafoulais. Et d’ajouter : « À chaque fois, je me dis que Cécile va peut-être être libérée. Ça a forcément un impact sur moi, mais aussi sur ma fille », la soeur de Fiona.

A lire aussi : Affaire Fiona: Découvrir le corps de Fiona permettrait-il aujourd'hui de savoir comment elle est morte?

Cécile Bourgeon a été condamnée le 26 novembre par la cour d’assises du Puy-de-Dôme à cinq années d’emprisonnement, mais le parquet a fait appel de cette décision, jugée trop clémente. Son ancien compagnon, Berkane Makhlouf, a été condamné à 20 ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils seront jugés en appel à partir du 9 octobre 2017, devant la cour d’assises du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Mots-clés :