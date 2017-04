Société

BOUCHONS Ca va coincer dès 15 heures aux abords des grandes villes...

Ce week-end est l'un des plus chargés de l'année, prévoit Bison Futé. - ALLILI/SIPA

20 Minutes avec AFP

C’est l’un des week-ends les plus chargés de l’année, prévient Bison Futé. De nombreux bouchons sont attendus ce lundi pour les retours du week-end de Pâques.

La journée est classée rouge au niveau national dans le sens des retours, avertit l’organisme, avec des difficultés à partir de 15 heures qui se rapprocheront petit à petit des grandes villes, avant de disparaître vers 20 heures.

Quitter les métropoles après 15 heures

En revanche, elle est classée verte dans le sens des départs le même jour. Bison Futé conseille d’éviter de quitter les grandes métropoles entre 11 heures et 15 heures dans la moitié nord du pays et entre 9 heures et 13 heures dans la moitié sud.

Pour un retour vers le nord du pays, circulez sur les grands axes de la moitié sud avant 11 heures et dans la moitié nord avant 14 heures. Pour un retour vers une grande métropole, rentrez avant 15 heures ou après 21 heures.

Si vous êtes obligés de partir entre ces horaires, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bon courage !

9h de route sans compter les bouchons alleeeer — Léa (@leadsmr) April 17, 2017

3h de route en voiture et y'a sans doute des bouchons

Jpp ;-; — MattSquat (@MattSquatYT) April 17, 2017

il est utile de rappeler pour les phobiques des bouchons qu'il n'est pas obligatoire de partir pour le week-end de Pâques https://t.co/bnggvPLw5K — Alexis Planchain (@AlexisPlanchain) April 17, 2017

