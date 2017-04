Société

Une bombe GBU-43, surnommée «la mère de toutes les bombes». - AFP

L’article le plus lu du jour : Les Etats-Unis larguent en Afghanistan « la mère de toutes les bombes » sur Daesh

Elle n’avait jamais été utilisée en combat. La « Mère de toutes les bombes » (MOAB, de son petit nom anglais), la charge la plus puissante de l’arsenal militaire américain hors-nucléaire, a été larguée sur des positions de Daesh, en Afghanistan jeudi. Près de 8 mètres de long, 11 tonnes de TNT, et un champignon visible plus de 30 km à la ronde…

La bombe GBU-43 a anéanti une série de grottes et de tunnels occupés par des combattants de Daesh dans la région de Nangarhar, dans l’Est de l’Afghanistan. Selon un expert, elle a une puissance égale à environ 1/30ème de celle de la plus petite bombe nucléaire américaine actuelle. Outre son pouvoir destructeur, il s’agit d’avoir un impact psychologique sur les combattants ennemis. Selon le gouvernement afghan, cette méga bombe aurait tué 36 combattants de Daesh.

L’article le plus partagé du jour : Le gagnant français de 83 millions d’euros à l’Euromillions ne s’est toujours pas manifesté

Il s’agit tout de même du sixième plus gros gain de l’histoire. Le gagnant des 83.397.527 euros, remportés à l’Euromillions ne s’est toujours pas fait connaître deux jours après l’annonce des résultats officiels. Il a jusqu’au 10 juin pour se manifester. Passé cette date, la somme sera remise en jeu, soit sous la forme d’un nouveau jackpot, soit d’une offre promotionnelle. Chaque année, une petite dizaine de gagnants oublient qu’ils ont joué et passent à côté de la fortune. On vous explique par ici pourquoi certaines personnes ne vont pas chercher leurs gains.

Le suspense pourrait durer jusqu’au-delà de 20h le dimanche 23 avril, au moment où le résultat du premier tour de l’élection présidentielle est censé être annoncé. La faute à des dynamiques croisées pour les quatre favoris du scrutin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en baisse d’un côté, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon en hausse de l’autre. On vous explique pourquoi le scrutin est si indécis.

L’article à lire du jour : Le big data met un coup (de vieux) aux sondages

Le big data est-il en train de gagner la bataille de la prédiction ? Personne n’avait vraiment vu venir Donald Trump à la Maison Blanche ni François Fillon au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Le big data, si. La boule de cristal des sondages a l’air moins performante depuis le Brexit et l’opinion, de plus en plus volatile, semble difficile à saisir. A l’approche du premier tour de la présidentielle le 23 avril prochain, faut-il se tourner vers le big data et abandonner les sondages ? La réponse à lire par ici.

Le reportage du jour : Le combat d’une mère pour retrouver les meurtriers de son fils, tué il y a dix ans

Attablée à la terrasse d’un café dans le centre-ville d’Auxonne, Florbela Dos Santos prend une dernière gorgée de Coca. Puis, cette petite brune aux longs cheveux ondulés commence son récit. Celui d’une mère effondrée, menant un véritable combat pour connaître la vérité sur la mort de son fils. Qui s’en est pris à « Jon-Jon » dans la nuit du 13 au 14 avril 2007, à 40 mètres de chez elle ? Et pourquoi les agresseurs se sont-ils acharnés à ce point sur ce jeune homme de 18 ans, handicapé de naissance ? Découvrez la suite de notre reportage.

>> A lire aussi le témoignage de l’avocate: «Les cold case n’existent pas si on décide de ne jamais abandonner»

L’info 20 Minutes du jour : Le site d’annonces Vivastreet visé par une enquête préliminaire pour « proxénétisme aggravé »

Les annonces évoquent des « massages », des « moments de relaxation » ou des « rencontres courtoises ». Mais un coup de fil de quelques secondes suffit à lever le doute. « C’est 120 euros la demi-heure, 180 l’heure. Je propose l’amour avec pénétration vaginale. Pas de sodo [sodomie] », indique de but en blanc Katia*, une jeune fille au français hésitant qui « reçoit » dans le 12e arrondissement de Paris. Selon nos informations, le site de petites annonces Vivastreet fait l’objet d’une enquête préliminaire pour « proxénétisme aggravé » ouverte par le parquet de Paris. La suite est à à découvrir par ici.

>> Témoignages: «Il m’a suffi de 15 minutes pour me prostituer sur Vivastreet»

C’est une nouvelle ère qui commence. Pour Jo-Wilfried Tsonga, tout jeune papa d’un garçon, mais aussi pour la saison de tennis avec le début de la saison sur terre battue. Les choses sérieuses commencent bientôt avec le Masters 1000 de Monte-Carlo (du 17 au 23 avril), où sera évidemment présent le Manceau pour commencer à préparer Roland-Garros. Il répond aux questions de 20 Minutes.

