Société

LOTERIE Chaque année, une petite dizaine de gagnants oublient qu’ils ont joué et passent à côté de la fortune….

Chaque année, environ 2 % des gagnants ne se font pas connaître - M.LIBERT/20 MINUTES

T.C.

Étonnamment, il n’a toujours pas réclamé ses gains. Un Français a remporté plus de 83 millions d’euros mardi lors du tirage de l' Euro Millions. Comme lui, environ 2 % des gagnants ne se manifestent pas, signale à 20 Minutes Olivia Miray-Jacta, responsable de l’accompagnement des grands gagnants à la Française des Jeux. L’année dernière, seule une dizaine de personnes sont passées à côté de la fortune. Difficile de savoir qui ils sont. Selon elle, il pourrait s’agir de « joueurs très occasionnels n’ayant pas le réflexe de vérifier si leurs numéros ont été tirés au sort ».

[Presse] Un Français remporte plus de 83M€, 1er gagnant en France depuis le début de l’année ➡️ https://t.co/SDAkJMKzvn pic.twitter.com/2TJmPCul2Z — FDJ® (@FDJ) April 12, 2017

De façon étrange, elle n’a pas le souvenir de gagnants qui se seraient fait connaître plusieurs jours après la date limite. Il est par contre monnaie courante que des joueurs se manifestent à quelques jours de la date fatidique. Olivia Miray-Jacta se rappelle de cette dame âgée, habitant dans le Nord de la France, qui s’était blessée un hiver et qui était restée plusieurs semaines en convalescence chez elle. « Deux jours avant que son ticket ne soit plus valide, elle ressort enfin, et passe devant le bureau de tabac où elle avait joué. Il avait mis une pancarte pour signaler qu’un gagnant ne s’était pas manifesté. Elle a découvert grâce à cela que la gagnante, c’était elle ! »

Un ticket valable 60 jours

Les gagnants ont 60 jours pour se manifester auprès de la FDJ. Passé ce délai, les gains sont remis en jeu. Beaucoup de joueurs « consultent systématiquement les résultats sur leur téléphone, sur leur ordinateur, ou regardent le tirage à la télévision », remarque Olivia Miray-Jacta. D’autres, dit-elle, préfèrent attendre d’aller rejouer pour savoir s’ils ont gagné. Mais quand un gagnant ne se manifeste pas, la FDJ le fait savoir à travers la presse pour essayer de prévenir ce millionnaire qui s’ignore.

A lire aussi : Euro Millions: Quand le Web vous souffle les bons numéros

Olivia Miray-Jacta se souvient ainsi d’un homme s’étant rappelé avoir joué à la loterie après avoir entendu à la radio qu’un billet gagnant avait été acheté dans un établissement qu’il fréquentait. Huit jours après, il tirait un trait sur plusieurs millions d’euros. Comme quoi, il ne suffit pas d’avoir de la chance pour gagner. Il faut aussi avoir de la mémoire.

Mots-clés :