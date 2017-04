Société

FAITS DIVERS Les enquêteurs ont mis la main sur 14 kilos de cannabis, 7.000 euros en liquide et cinq armes dont deux pistolets-mitrailleurs...

Une partie des perquisitions à Vichy - BSU Vichy

Caroline Politi

« Ça peut paraître peu à côté de certains réseaux dans les grandes villes et en banlieue, mais pour nous c’est énorme », insiste le commissaire Frédéric Barou, chef de la sûreté urbaine de Vichy (Auvergne). Lundi, une importante opération de police a permis de démanteler un trafic de stupéfiants. Quatorze kilos de cannabis ont été saisis ainsi que 7.000 euros en liquide, deux voitures et deux motos. Surtout, les enquêteurs ont mis la main sur deux armes de poing et trois armes longues : un fusil à pompe et deux pistolets-mitrailleurs ainsi que de nombreuses munitions.

L’enquête a démarré en janvier, sur la base d’un renseignement anonyme. « On nous a donné les noms de trafiquants sur un point de deal connu mais très difficilement accessible », explique le commissaire. Le lieu est situé au fond d’une impasse, près de la gare SNCF. Des investigations bancaires et téléphoniques, en plus d’une surveillance physique, sont effectuées. Quelque trente deals sont effectués quotidiennement. « C’est beaucoup dans une ville comme Vichy ». Les suspects appartiennent tous à la communauté antillaise et vivent dans l’immeuble situé juste au-dessus du point de deal.

Des condamnations à de la prison ferme

Lundi, neuf personnes ont été interpellées et une série de perquisitions, à Vichy et à Clermont-Ferrand où réside la compagne du chef du réseau sont réalisées. C’est justement dans cet appartement que seront retrouvées les armes longues et la majeure partie de la drogue.

Cinq d’entre eux, âgés de 26 à 31 ans, ont été condamnés jeudi, en comparution immédiate, à des peines de prison ferme allant de 36 mois, dont 18 avec sursis, à six ans ferme pour l’homme considéré comme étant à sa tête. Agé de 28 ans, bien connu des services de police, il a été condamné en état de récidive.

