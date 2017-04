Société

LOTERIE Si jamais il nous lit, les numéros gagnants étaient les 22, 5, 31, 49, 21 et les étoiles 8 et 2…

Le jeu Euromillions. - SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Fabrice Pouliquen

Il est multimillionnaire, mais il ne le sait visiblement pas encore. Le gagnant des 83.397.527 euros, remportés à l’Euromillions ne s’est toujours pas fait connaître deux jours après l’annonce des résultats officiels. Pour rappel, les numéros gagnants étaient les 22, 5, 31, 49, 21 et les étoiles 8 et 2.

Le sixième plus gros gain de l’histoire

Il s’agit tout de même du sixième plus gros gain de l’histoire. Tant que le gagnant ne s’est pas réclamé, la Française des jeux ne mentionne pas le point de vente, ni la ville, ni même la région où le ticket gagnant a été acheté, précise BFMTV.

En France, les gagnants de l’Euromillions ont tout juste 60 jours pour se manifester après l’annonce officielle des résultats. Dans ce cas précis, le délai court jusqu’au 10 juin. Passé cette date, la somme sera remise en jeu, soit sous la forme d’un nouveau jackpot, soit d’une offre promotionnelle.

60 jours, un délai court

Soixante jours, c’est peu au regard des délais accordés dans d’autres pays. L’Espagne, l’Irlande et le Portugal accordent par exemple 90 jours au gagnant pour se manifester, précise BFMTV. La Belgique et le Royaume-Uni vont jusqu’à accorder 140 jours. L’Autrice va bien plus loin encore en accordant un délai de… trois ans.

