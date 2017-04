Société

Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce jeudi 13 avril…

Kim Jong-un salue la foule le 10 mai 2015 à Pyongyang en Corée du Nord. - Wong Maye-E/AP/SIPA

Armelle Le Goff

L’article le plus lu du jour : Corée du Nord : Comment 200 journalistes se sont fait duper par Kim Jong-un

Une déclaration de guerre ou le lancement d’un nouveau missile nucléaire ? Les journalistes s’attendaient à tout sauf à ça. Convoqués par le pouvoir nord-coréen pour un « événement important », ils ont en fait assisté… à l’inauguration d’une nouvelle avenue à Pyongyang, la capitale. Parmi eux, de nombreux journalistes étrangers, dont des Américains venus de loin. Cet épisode était prévisible, d’après Dorian Malovic, coauteur du livre La Corée du Nord en 100 questions (Tallandier). C’est à lire là.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Ooho, la goutte d’eau qui se boit, veut passer à la vitesse supérieure

Les bulles Ooho sont de retour. Et, visiblement, elles connaissent toujours autant de succès sur les réseaux sociaux. Cette bouteille d’eau comestible a germé dans les cerveaux de trois étudiants en master du Royal College of Art, parmi lesquels les Français Pierre Paslier et Guillaume Couche. Toute leur histoire est à lire par ici.

L’article à lire du jour : Présidentielle : Mais pourquoi si peu d’artistes soutiennent un candidat lors de cette campagne ?

On a beau les chercher aux meetings des candidats à la présidentielle, mais les people sont aux abonnés absents. Et lorsqu’un journaliste en vient à leur demander ce qu’ils pensent de la campagne, la plupart des célébrités bottent en touche et refusent de dévoiler pour qui elles voteront. Pour quelles raisons ? On vous explique tout cela par ici.

