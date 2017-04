Société

SYNDICAT Elle était la seule candidate à la succession de Xavier Beulin à la tête de ce syndicat qui préside 84 des 89 chambres d’agriculture françaises…

Christiane Lambert est officiellement devenue la première femme présidente de la FNSEA. - Witt

C’est une grande première. Christiane Lambert est officiellement devenue la première femme présidente de la FNSEA à l’issue du vote de son nouveau conseil d’administration, a annoncé ce jeudi le principal syndicat agricole français.

Eleveuse de porcs dans le Maine-et-Loire, Christiane Lambert, jusqu’ici vice-présidente du syndicat, assurait l’intérim à la tête de la FNSEA depuis le décès soudain en février de Xavier Beulin, qui en était le dirigeant depuis 2010.

« Nous avons de grands chantiers devant nous »

« Nous avons une pensée pour Xavier Beulin », a déclaré la nouvelle présidente lors d’une conférence presse, en évoquant « ce que nous avions engagé avec lui et que nous allons poursuivre », c’est-à-dire « redonner des perspectives à l’agriculture » et « sortir d’une approche manichéenne alors que l’agriculture est souvent trop traitée sous l’angle d’un courant de société et pas comme un grand secteur économique ».

Christiane Lambert a aussi affirmé vouloir « sortir du dogme du prix bas pour que les producteurs s’approprient une juste part de la valeur » de leurs produits, et veillera à ce que soient mis en œuvre ses objectifs de baisse des charges et de simplification des normes lors du prochain quinquennat. « Nous avons de grands chantiers devant nous », a résumé Christiane Lambert, comme les négociations de la prochaine PAC (qui s’appliquera à partir de 2020) et les élections aux chambres d’agriculture.

Christiane Lambert était la seule candidate à la succession de Xavier Beulin à la tête de ce syndicat incontournable, qui préside 84 des 89 chambres d’agriculture françaises.

