Société

JEUX C’est la première fois en 2017 qu’un tricolore remporte le gros lot du tirage européen…

Le jeu Euromillions. - SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

H. B.

Il a coché les sept bons numéros. Un Français a remporté mardi soir un peu plus de 83,4 millions d’euros à l’Euromillions. C’est le deuxième plus gros gain de l’année, a fait savoir la Française des Jeux dans un communiqué.

Ce jackpot faisait suite à sept tirages consécutifs sans gagnant.

Sept joueurs ont remporté le jackpot depuis le début de l’année

Le gain le plus important remporté à l’Euromillions en 2017, soit plus de 88 millions d’euros, l’a été pour un groupement de joueurs de Dublin le 24 janvier dernier.

Depuis le début de l’année, six autres joueurs ont coché les bons numéros et remporté le gros lot : deux Britanniques, un Belge, un Portugais, un Espagnol et un Irlandais.

