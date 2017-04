Société

La police patrouille autour du camp de migrants de Grande-Synthe, ravagé par un incendie le 10 avril 2017. - PHILIPPE HUGUEN / AFP

L’article le plus partagé du jour : Grande-Synthe: Comment est-on passé d’un camp exemplaire à un champ de ruines ?

Dans la nuit de lundi à mardi, une grande partie du camp de migrants de Grande-Synthe a été dévasté par un incendie sur le terrain de La Linière. Un désastre qui conclut une histoire commencée dans l’espoir il y a plus d’un an et que l’on vous résumepar ici.

L’article le plus lu du jour : Adolescente séquestrée à Savigny-le-Temple: La piste d’un réseau de prostitution privilégiée

« L’enquête s’oriente désormais vers un réseau de prostitution ». Deux jours après l’intervention du Raid dans un appartement de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, pour libérer une adolescente de 16 ans se disant séquestrée et forcée de se prostituer, les auditions se poursuivent ce mardi. Les nouvelles informations sur cette sordide affaire sont à retrouver là.

L’article à lire du jour : Foire du Trône à Paris: Après «l’Adrénaline», un deuxième accident survient sur un autre manège

La Foire en mauvaise posture. Après la chute d’une jeune fille ce dimanche sur une attraction de la Foire du Trône, « l’Adrénaline », un deuxième accident a été signalé sur un autre manège : le « Tagada », une plateforme qui tourne, secoue et sur laquelle le public n’est pas attaché. Les faits se seraient déroulés une semaine auparavant, le 3 avril.

