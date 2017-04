Société

JUSTICE En mars dernier, Mohamed Camara a de nouveau été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis…

Mohamed Camara défendu par Maitre Frédéric Berna avocat dans une affaire d'homonyme. Nancy, FRANCE -15/11/2013 - P. Emile / Sipa pour 20 Minutes

C. Ape.

Son calvaire dure depuis 16 ans. Mohamed Camara a été arrêté et emprisonné à la place d’un homonyme pendant près de six mois en 2001. Il s’est de nouveau retrouvé derrière les barreaux pour les mêmes raisons en mars dernier durant deux semaines, rapporte ce lundi Le Parisien.

En 2001, cet homme est l’objet d’un contrôle d’identité effectué par des policiers belges à bord d’un train Paris-Bruxelles. Ces derniers lui indiquent qu’il est visé par un mandat d’arrêt européen. Son homonyme a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par contumace la même année par la Cour d’assises de Paris. Malheureusement pour lui, ils ne portent pas seulement les mêmes prénom et nom. Ils sont tous deux nés à Conakry (Guinée) en 1973.

60.000 euros de dommages et intérêts

Mohamed Camara a ainsi passé quatre mois et 19 jours à la prison Saint-Gilles de Bruxelles avant d’être extradé vers la France. Là, il passe un mois et 19 jours de détention à la prison parisienne de la Santé. Il sera libéré le 31 décembre 2001 car les victimes et la famille de l’homme condamné ne le reconnaissaient pas. Mais en 2012, il est à nouveau interpellé à Thionville (Moselle) et placé en garde à vue (en vertu du même mandat d’arrêt européen), avant que la méprise soit reconnue par les policiers.

Il réclame alors d’être indemnisé pour ces erreurs à répétition. En première instance, il obtient 45.000 euros, alors qu’il réclamait 180.000 euros. En 2016, la cour de cassation lui accorde finalement 60.000 euros de dommages et intérêts.

Une nouvelle méprise seize ans après

Seize ans plus tard, l’homme de 44 ans a une nouvelle fois passé deux semaines derrière les barreaux pour ce crime qu’il n’a pas commis. Comme l’explique le Parisien, c’est en se rendant en Belgique (une nouvelle fois) que Mohamed Camara est interpellé dans un train le 22 mars.

Son avocat, Me Berna, multiplie les coups de fil jusqu’au ministère de la Justice pour sortir son client de cet enfer. « A la maison d’arrêt de Valenciennes, on m’a répondu : on ne peut rien faire, il a déjà été transféré à Paris, alors qu’ils avaient lu les articles sur Internet ! On m’a dit : on vous rappelle dans l’heure. J’attends toujours… » Le cauchemar de Mohamed Camara prend fin le jeudi matin, quand son avocat à faire passer des documents prouvant l’identité de son client.

