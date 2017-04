Société

NOUVELLE-CALÉDONIE Les circonstances de l'accident sont pour l'instant inexpliquées...

Le port de Nouméa, le 6 février 2014, en Nouvelle-Calédonie - Bill Code AFP

L’accident s’est produit vers 1h00 du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Deux personnes sont mortes et une autre est portée disparue après une collision entre deux navettes maritimes au large d’une des principales plages de Nouméa, ont indiqué samedi les pompiers.

L’accident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’une soirée "tapas" était organisée à l’îlot Canard, situé un peu au large de la plage de l’Anse Vata. Dans des circonstances encore inexpliquées, deux bateaux taxis, qui assuraient le transport des participants, se sont heurtés. L’un quittait la plage pour l’îlot et l’autre naviguait en sens inverse.

« Choc extrêmement violent »

"Le choc a été extrêmement violent. Deux personnes sont décédées et il y a un disparu. (…) Tous les autres passagers ont été blessés et évacués sur l’hôpital, leurs jours ne sont pas en danger", a indiqué à l’AFP Xavier Egimard, chef de corps des pompiers de Nouméa.

Les victimes sont le pilote d’un des bateaux qui était seul à bord et une passagère de l’autre embarcation où se trouvaient en tout six personnes. Des recherches maritimes et aériennes sont en cours pour tenter de retrouver le disparu. L’accident a eu lieu à proximité du ponton d’où partent les bateaux taxis pour rejoindre l’îlot touristique.

