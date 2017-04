Société

SOLIDARITE L’attaque au camion bélier à Stockholm a fait plusieurs morts dans le centre de la capitale suédoise…

La tour Eiffel, à Paris (image d'illustration). - SIPA

20 Minutes avec AFP

La Dame de fer coupe le courant. La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé ce vendredi que la tour Eiffel serait éteinte à minuit en hommage aux victimes de l’attaque au camion bélier à Stockholm, qui a fait plusieurs morts dans le centre de la capitale suédoise.

>> A lire aussi : Attentat en Suède: Au moins quatre morts et quinze blessés, le chauffeur toujours recherché

« C’est avec une très vive émotion que j’ai appris cet après-midi l’attaque terroriste survenue à Stockholm, faisant des morts et de nombreux blessés », a déclaré la maire de Paris dans un communiqué. « Je condamne avec la plus grande fermeté ce nouvel acte terroriste d’une immense lâcheté, qui a une nouvelle fois frappé de façon totalement aveugle et arbitraire », a-t-elle poursuivi.

Le chauffeur activement recherché

L’Europe a été frappée ces dernières années par de nombreux attentats, dont certains au camion bélier, la plupart revendiqués par des groupes djihadistes.

>> A lire aussi : Ce que l'on sait de l'attaque au camion-bélier à Stockholm

Cette fois, le camion, qui avait été volé selon l’entreprise propriétaire, a foncé peu avant 13 h 00 GMT sur les piétons au croisement d’une artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés, selon les médias sur place.

La police suédoise n’a pas arrêté le chauffeur du camion bélier ayant commis un attentat à Stockholm, a-t-elle annoncé lors d’une conférence de presse, mais elle a diffusé des images de vidéosurveillance d’un homme qu’elle recherche.

>> A lire aussi : «J'ai vu plein de gens courir paniqués», témoigne Eva

Mots-clés :