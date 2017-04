Société

Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce vendredi 7 avril….

An ambulance standsa near covered bodies at the scene where a truck crashed into the Ahlens department store at Drottninggatan in central Stockholm, April 7, 2017. - TT NEWS AGENCY/AFP

Une semaine qui se termine sous le soleil mais avec une actualité plutôt sombre : voici l’essentiel des infos qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi sur 20 Minutes.

L’article le plus lu du jour : Ce que l’on sait sur les frappes américaines en Syrie

Revirement express de position à Washington. A peine trois jour après l’attaque chimique présumée attribuée à l’armée syrienne, les Etats-Unis ont effectué leurs premières frappes dans la nuit de jeudi à vendredi contre la base militaire d’al-Chaayrate, dans la province centrale de Homs. Une cible à la fois symbolique et stratégique. Cette attaque inédite a provoqué la réunion en urgence d’un conseil de sécurité de l’Onu ce vendredi soir à New York. Suivez le déroulement des événements en direct dans notre live.

L’article le plus partagé du jour : Un camion bélier renverse des passants à Stockholm, un suspect activement recherché…

Nouvelle scène de terreur ce vendredi à Stockholm en Suède. Vers 15h (heure française) Un camion volé à foncer sur les piétons au croisement d’une artère, Klarabergsgatan, et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottningsgatan. « Il y a des morts, et beaucoup de blessés », a indiqué la police. Le conducteur du camion n’a pas été arrêté et la police a diffusé les images de vidéo surveillance d’un homme activement recherché. Les transports de la ville étaient ce vendredi en fin d’après-midi. Voici le point sur ce qu’on sait de l’attaque ce vendredi à 19h Suivez en direct le déroulement des événements dans notre live.

Une omission dans son CV ou une méprise des internautes ? Au lendemain de L’Emission politique diffusée jeudi soir sur France 2, la polémique entourant l’enseignante qui a débattu avec Emmanuel Macron continue. Présentée par la chaîne publique comme professeure d’histoire-géographie en collège à Rouen (Seine-Maritime), Barbara Lefebvre serait en réalité engagée politiquement aux côtés de François Fillon. Ce vendredi, l’enseignante s’est une nouvelle fois défendue sur Europe1 d’être encartée dans aucun parti. Comment Barbara Lefebvre s’est-elle retrouvée dans L’Emission politique face à Emmanuel Macron Les explications de France 2 et du journaliste Karim Rissouli est à découvrir par ici.

