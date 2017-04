Société

ANIMAUX Touchants, de bon conseil, parfois drôles aussi… L’appel à contribution lancé le 31 mars dernier par « 20 Minutes » sur le sujet du deuil de son animal de compagnie a suscité de nombreux commentaires. Voici quelques extraits…

« Vous écrire me fait du bien », assure Soraya dans les dernières lignes de son texte en mémoire de « son amour de chien », un boxer. Elle a livré son témoignage après avoir lu notre article sur les difficultés à se remettre de la mort de son animal de compagnie.

Des témoignages parfois drôles

Elle n’est pas la seule à avoir pris la plume. En quelques jours, 20 Minutes a reçu près de 200 messages en réponse à un appel à contribution lancé le 31 mars dernier sur le deuil animal en marge de la sortie d’un livre du vétérinaire Frantz Cappé sur la question. Des textes émouvants, parfois drôles également. Celui de Sylvie par exemple qui nous parle d’Estoril, son carlin aujourd’hui décédé. « Estoril, c’était un dessin animé permanent, un boulimique qui pendant un an ne comprenait rien d’autre que le mot « GATEAU » et qui plongeait la tête dans le Frigo avant même que la lumière s’allume.

Partis, ces animaux de compagnie laisse « un grand vide », pour reprendre les mots d’Annie, de Nouméa, confrontée à la mort de son chien. « Je ne le vois plus quand je vais dans le jardin », ajoute Elodie dont le chien est décédé brutalement il y a cinq mois.

Des souvenirs marquants

C’est que ces boules de poil prennent parfois une grande place dans le foyer, côtoyant leurs maîtres de longues années. « J’ai passé les treize premières années de ma vie avec elle », raconte une autre Elodie en évoquant sa chienne Vanye. Je n’ai pas énormément de souvenirs de mon enfance mais je me souviens très bien le jour où mon père m’a annoncé son décès. C’était d’ailleurs la première fois que je voyais mon père pleurer. » « J’ai eu un labrador de ma naissance à mes 14 ans, raconte Adrien. A sa mort, j’en ai pleuré pendant des jours et des jours. J’ai mis trois ans avant accepter d’adopter un autre chien. » « Je l’ai eu avant mes enfants, raconte Isabelle qui a perdu sa chienne il y a quinze jours à peine. J’ai toujours dit que c’était mon premier bébé et on a vécu beaucoup de choses ensemble… on ne s’est jamais quitté. »

La difficile question de l’euthanasie

Les histoires confiées à 20 Minutes ne sont pas toujours celles de chiens ou de chats décédés brutalement. Bien souvent, les maîtres ont vu venir la mort de leur animal de compagnie et ont dû se poser la question de l’euthanasie. Une décision jamais facile. Karine la redoute et estime qu’elle fait preuve d’un « certain égoïsme » en repoussant la mort de son labrador de 16 ans. « Elle a du mal à se déplacer. Elle fait ses besoins devant son panier, elle est presque sourde et aveugle, mange quand elle veut, devient agressive avec mon fils de 4 ans., écrit-elle. Je me dis qu’il faut la faire partir, mais je n’y arrive pas… »

Joëlle qui habite en Lorraine et qui a fait « piquer » Narko, un chien beauceron, en juillet 2009, retient du positif toutefois. « Il est parti tranquillement entre mes bras, chez lui, mon véto préféré étant venu le piquer chez moi. Un immense chagrin mais il est parti avec tous les mots d’amour que je lui disais à l’oreille. » Evelyne, du Val-d’Oise, évoque aussi cette « décision difficile » de l’euthanasie. « L’euthanasie s’impose parfois, mais c’est une terrible décision à prendre et à vivre par la suite », résume Eric, qui dit toujours penser à son berger allemand, mort il y a quatre ans.

« On ne se prépare jamais vraiment à les perdre »

Mais quelque soit la mort de son animal, quelle soit brutale ou qu’elle soit la conclusion d’une longue maladie, « on ne se prépare jamais vraiment à les perdre », observe Camille qui vient de perdre sa chienne. « Aucun autre ne remplacera notre petite Baboum », assure-t-elle. Annie, de Nouméa, non plus ne pense pas que son mari sera un jour capable de pouvoir reprendre un animal de compagnie.

Des réactions à chaud ? Orane comme Christophe, eux, ont repris un animal depuis. « Je ne les remplace pas, précise la première. Je vis avec leurs souvenirs et j’apprends à en construire d’autres avec mes nouveaux compagnons. » « Un autre chien nous a adoptés, mais nous avons toujours une pensée pour Sultan », écrit Christophe.

