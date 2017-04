Société

Image d'illustration. - JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Manon Aublanc

Les vacances de Pâques continuent. La zone C, en vacances depuis vendredi dernier, entame sa deuxième semaine de vacances, jusqu’au 18 avril. Pour la zone B, ça débute ce soir, du 8 au 24 avril. Pour la journée de samedi, Bison Futé annonce une journée orange sur les routes.

Chassé croisé pour ce week-end du 8 et 9 avril, au départ des agglomérations de Paris, Marseille, Lille, Nice, Nantes et Strasbourg, où la circulation sera dense.

Ce vendredi, la circulation est classée orange pour les régions Grand Est, Ile-de-France et Bourgogne Franche-Comté, en raison des départs en vacances. En fin d’après-midi, les bouchons seront accentués dans tous les secteurs urbains des zones scolaires B et C. Pour ce qui est des retours, la circulation sera fluide, la journée est classée verte.

Journée dense pour samedi

Samedi restera a priori la journée la plus chargée avec des « flux denses qui seront observés au départ des métropoles des zones B et C. Les ralentissements générés par les départs en vacances attendus sont de niveau orange », indique Bison Futé.

Bison Futé recommande de ne pas quitter les grandes agglomérations des zones B et C entre 11 heures et 15 heures. Pour l’Ile-de-France, évitez de partir entre 8 heures et 15 heures, de circuler sur les autoroutes A10 entre Orléans et Poitiers de 9 heures à 12 heures et A6 entre Beaune et Lyon de 9 heures à 13 heures ; mais aussi de circuler sur l’A7 entre Valence et Orange entre 10 heures et 18 heures. Pour ceux qui rentrent, il n’y aura visiblement pas de problème, la journée est classée verte dans le sens des retours. La journée de dimanche sera plus calme, elle est classée verte dans les deux sens. Quelques ralentissements aux abords des grandes métropoles sont attendus en fin de journée.

