FAITS DIVERS Ces malfaiteurs sont soupçonnés d’avoir dérobé pour 4 millions d’euros de marchandises…

Les gendarmes ont participé aux interpellations aux côtés de leurs homologues roumains - Europol

Thibaut Chevillard

Quinze ressortissants roumains, soupçonnés d’avoir participé à une quinzaine de vols de fret en France, ont été interpellés mercredi en Roumanie. Organisés « en véritables commandos », ils utilisaient notamment « des systèmes de géolocalisation pour suivre leurs cibles repérées aux abords des plates-formes logistiques spécialisées dans le transport de cosmétiques », explique la gendarmerie dans un communiqué. La marchandise volée quittait ensuite la France à bord de véhicules utilitaires. Le montant total du préjudice est estimé à quatre millions d’euros.

L’affaire remonte à fin 2015. Les gendarmes constatent que des malfaiteurs s’attaquent au chargement des camions stationnés sur les aires de repos des autoroutes. Ils découvrent que ces faits sont commis par plusieurs équipes, agissant pour le compte d’une même organisation. Des enquêtes menées par les sections de recherche de Toulouse et Limoges et coordonnées par l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante sont alors ouvertes en février 2016. Elles sont conduites sous l’autorité de deux juges d’instruction de Bordeaux et de Toulouse.

Des opérations dans six régions de Roumanie

Rapidement, les gendarmes soupçonnent les membres de cette organisation criminelle, originaires de Roumanie, d’avoir également frappé en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne. Ils se rapprochent des services d’enquête de ces pays et une opération judiciaire conjointe est programmée avec l’aide d’Europol. Mercredi, 200 policiers roumains, assistés des gendarmes français, procèdent aux interpellations de 15 personnes dans six régions de Roumanie.

.@Europol @Place_Beauvau @justice_gouv 15 individus interpellés en 🇹🇩 et 6 en 🇫🇷, suspectés d'une quinzaine de vols de fret #Cosmétiques. Préjudice estimé : + de 4 millions d'€ pic.twitter.com/oqPs2gJ3ue — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) April 7, 2017

Lors des perquisitions, les enquêteurs saisissent des bouteilles de parfum, du matériel électronique et des documents. Cette structure criminelle « était composée d’une multitude de voleurs, de logisticiens et de donneurs d’ordres », explique la gendarmerie. A l’issue de leurs auditions, 13 personnes ont été incarcérées en attendant d’être extradés en France afin d’être entendus par les magistrats. Cette opération judiciaire de grande ampleur fait suite aux interpellations en flagrant délit, dans la nuit de lundi à mardi en France de six autres ressortissants roumains appartenant à la même organisation criminelle. Ils seront présentés prochainement devant le juge.

