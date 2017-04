Société

ACTU Ce qu’il ne fallait pas rater de l’actualité de ce jeudi 6 avril 2017…

« Mon chien, mon chat va partir », livre du vétérinaire Frantz Cappé sorti ce jeudi 6 avril, se veut un guide pour les propriétaires pour se préparer à la mort de son animal. - SOLENT NEWS/SIPA

Hop, hop, hop, les voici, les voilà : les immanquables du jour, comme tous les jours !

L’article le plus partagé du jour : Facture de rattrapage chez EDF : Des millions de clients concernés

Mais pourquoi ? C’est ce que les millions de Français clients d’EDF se demandent ses dernières semaines en découvrant dans leur courrier une facture EDF un peu particulière… qui leur réclame de l’argent au titre d’un « rattrapage tarifaire » portant sur la période 2014-2015. 20 Minutes vous explique pourquoi l’électricien n’a pas eu d’autre choix que de vous l’envoyer (et vous de la régler),

L’article le plus lu du jour : Mélenchon bondit dans un sondage, Macron et Le Pen à égalité

Une échappée impressionnante : selon un sondage Elabe diffusé mercredi soir et réalisé après le débat télévisé des 11 candidats de mardi, le leader de La France insoumise bondit à 17 % des intentions de vote et talonnerait désormais les 19 % de François Fillon. Comment expliquer une telle dynamique ? Sa marche du 18 mars pour une VIe République et, surtout, ses prestations lors des débats semblent avoir permis à Jean-Luc Mélenchon de reprendre de l’élan.

L’article à ne pas manquer du jour : Pourquoi le deuil d’un animal de compagnie est si dur à vivre… et si peu compris ?

Plus de 180 messages en quelques jours. Vous avez été très nombreux à témoigner auprès de 20 Minutes pour évoquer la souffrance liée au deuil de votre animal de compagnie. Une épreuve souvent très pénible et pourtant souvent mal comprise par l’entourage à laquelle le vétérinaire parisien Frantz Cappé a consacré un livre publié ce jeudi. Entre témoignages, conseils ( notamment pour aider les plus jeunes) et approche sociologique, 20 Minutes se penche sur ce deuil douloureux.

