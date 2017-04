Société

NUCLEAIRE Les pontes d’EDF doivent se réunir ce jeudi pour statuer sur une possible fermeture de la centrale…

La centrale nucléaire de Fessenheim gérée par EDF, le 29 avril 2011. - PATRICK HERTZOG / AFP

Manon Aublanc avec AFP

La ministre de l’Energie Ségolène Royal a mis en garde ce mercredi les administrateurs d’EDF sur le « coup » qu’ils porteraient à l’entreprise s’ils ne donnaient pas leur feu vert à une nouvelle étape vers la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.

>> A lire aussi : Fessenheim: Le processus de fermeture de la centrale «doit être tenu», affirme Royal

« Je mets en garde les administrateurs d’EDF (…) qui porteraient ainsi atteinte à l’intérêt de l’entreprise », qui doit accélérer sa transition vers les énergies renouvelables, a déclaré la ministre sur la chaîne de télévision CNEWS, à la veille d’un conseil d’administration de l’électricien. « Ce serait un coup porté à EDF si (…) demain les choses ne se passaient pas correctement », a-t-elle ajouté, en estimant que le maintien en vie de Fessenheim mobiliserait des investissements qui « ont mieux à faire dans les énergies renouvelables ».

Les six représentants de l’Etat ne voteront pas en raison du conflit d’intérêts

« Il y a des manœuvres idéologiques qui ne sont pas à mes yeux conformes à l’intérêt de l’entreprise », a insisté la ministre auprès de l’AFP. Les administrateurs de l’électricien doivent se prononcer jeudi sur la demande d’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale alsacienne (Haut-Rhin). Or l’incertitude règne encore à la veille de cette réunion. Les six administrateurs salariés s’opposeront à une telle demande, jugeant que la fermeture de la doyenne des centrales françaises serait préjudiciable aux emplois et les six représentants de l’Etat ne voteront pas, en raison d’un conflit d’intérêts, le groupe étant détenu à 83,10 % par des capitaux publics.

>> A lire aussi : En attendant de voir la fermeture de Fessenheim actée, salariés et associations dans l'expectative

Mais des questions demeurent sur la position des six administrateurs indépendants. La ministre a rencontré mardi le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy qui lui a « dit que certains administrateurs seraient tentés de remettre en cause leur décision du précédent conseil d’administration pour ajouter de nouvelles conditions », a également déclaré Ségolène Royal à l’AFP. Fin janvier, les administrateurs avaient en effet approuvé le protocole d’indemnisation d’EDF pour la fermeture de la centrale et ils avaient conditionné la présentation de cette demande d’abrogation à trois conditions, désormais remplies.

Mots-clés :