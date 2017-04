Société

POLITIQUE « 20 Minutes » a imaginé le programme du candidat idéal en matière de morale et de transparence de la vie politique…

Le Palais de l'Elysée. - STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

« Tout le monde en a marre des politiciens corrompus, et certains se reconnaîtront dans ce cercle… » Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), a tapé juste lors du débat télévisé entre les onze candidats, mardi soir.

Selon un sondage Ipsos – Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France publié ce mercredi matin, 65 % des Français estiment, en effet, que l’honnêteté et la probité sont les qualités les plus importantes pour un président de la République.

20 Minutes a donc décidé de compulser toutes les propositions les plus radicales en matière d’éthique politique pour rédiger le programme de « Monsieur Propre », le candidat idéal en la matière. Aux urnes citoyens…

Un casier judiciaire vierge

Enseignant, policier, chauffeur de taxi, journaliste, avocat…Il est impossible d’exercer de (très) nombreux métiers si l’on porte une mention à son casier judiciaire. Comme la plupart des candidats (Benoît Hamon, Emmanuel Macron ou Nicolas Dupont-Aignan en ont parlé mardi soir), « Monsieur Propre » ferait donc de la virginité judiciaire une condition sine qua non pour pouvoir se présenter devant les Français lors d’une élection.

En France, quelqu'un avec un casier judiciaire ne peut pas conduire un taxi. Par contre, il peut être Député ou Président... #LeGrandDebat — Sourya Zinnoury 🍊 (@Zhuresh) April 4, 2017

Une loi prévoyant de rembourser les fonds détournés

« Monsieur Propre » souhaite même aller plus loin. Il a lu avec attention Une contestation française, le livre que vient de publier l’avocat David Koubbi (Ed. Don Quichotte, Mars 2017). Celui qui défend Jérôme Kerviel a rédigé à l’attention des politiques une proposition de loi baptisée ALT pour « Application de la loi à tous ».

@PhilippePoutou à des couilles "Le système vous protège tant mieux pour vous" bravo ! #ALT — David Koubbi (@DavidKoubbi) April 4, 2017

« Je veux que ce soit le premier texte que signera le nouveau président, explicite-t-il. Il prévoit de rendre inéligible à vie tout élu qui aura été condamné et de le forcer à rembourser sur son patrimoine personnel les fonds qu’il aurait détournés. »

L’avocat ne s’arrête pas là. Estimant que la société est sans cesse tiraillée par des débats politiques sans fin, il a imaginé la création d’une application qui permettrait à l’exécutif de consulter en temps réel l’opinion publique sur les grands projets de réforme. « Le mariage pour tous a entraîné des manifestations pendant six mois, justifie-t-il. Avec cette application, le pouvoir aurait tout de suite pu connaître le pouls réel de l’opinion au-delà des sondages et agir en conséquence… »

Pour rendre le pouvoir au peuple, David Koubbi pense également à la création de « vigies citoyennes » qui seraient chargées de s’assurer du bon fonctionnement de la justice et des institutions.

L'ex-trader de la Société générale Jérôme Kerviel (d) accompagné de son avocat David Koubbi le 8 septembre 2014 à Paris - Lionel Bonaventure AFP

Halte au cumul dans l’espace et le temps

« Monsieur Propre » connaît bien Jean-Christophe Picard, le président de l’association Anticor. Il reprendrait logiquement à son compte sa proposition sur le non-cumul des mandats. L’idée n’est pas nouvelle mais toujours aussi nécessaire, selon lui. « Il faut notamment arrêter le cumul des mandats dans le temps, explique le président d’Anticor. Aujourd’hui, seul le mandat du président est limité à dix ans. On se retrouve par exemple avec des députés qui meurent avec leurs mandats… C’est une spécificité française qui empêche le renouvellement. »

Regardez la vidéo de présentation de la Charte éthique d'@anticor_org pour la présidentielle ! https://t.co/0FgOwCegzu — Anticor (@anticor_org) April 2, 2017

Rendre les comptes transparents

L’affaire Bygmalion l’a rappelé : difficile d’y voir clair au sujet des comptes de campagne des candidats. « Monsieur Propre » serait donc inspiré de mettre en place l’idée de Transparency International. Parmi d’autres mesures, l’ONG demande que les comptes des candidats soient publiés, chaque mois, durant la campagne. « De cette manière, il ne pourrait plus y avoir de problèmes, insiste Elsa Foucraut, chargée du Plaidoyer au sein de Transparency. Et l’on connaîtrait le chemin emprunté par l’argent entre les partis, les micropartis et les candidats… »

