Un Syrien pris en charge par les services de secours après l'attaque au «gaz toxique» dans la ville de Khan Sheikhun, au nord-ouest de la Syrie, le 4 avril 2017. - Mohamed al-Bakour / AFP

L’article le plus lu du jour : Réunion d’urgence du conseil de sécurité de l’Onu après une attaque toxique présumée en Syrie

Une attaque chimique présumée qui menace les pourparlers de paix en Syrie. Ce mardi, une attaque chimique présumée aurait fait une centaine de morts, dont de nombreux enfants dans une localité rebelle du nord-ouest du pays.

L’envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie Staffan de Mistura a déclaré que l’ONU allait chercher à « clairement identifier les responsabilités » et à faire « rendre des comptes » aux auteurs de cette attaque « chimique ». Cette attaque aérienne a provoqué une vague d’indignation internationale, Paris et Londres pointant du doigt le régime de Bachar al-Assad et réclamant une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, qui se tiendra ce mercredi. L’armée syrienne a démenti toute implication dans l’attaque chimique tandis que l’armée russe, principal soutien du régime, a affirmé n’avoir mené aucun raid aérien dans la zone touchée. 20 Minutes fait un point sur la situation en fin de journée et vous fait suivre en direct les événements.

L’article le plus partagé du jour : Le premier portrait officiel de Melania Trump s’attire les critiques des internautes

C’est un portrait officiel pour le moins surprenant que la Première dame américaine a dévoilé ce mardi. En tout cas il n’a pas laissé indifférents les internautes qui ont tôt fait de le commenter et de le détourner : en cause, un « photoshopage » un peu lourdingue et un diamant un peu trop visible.

L’interview à ne pas manquer du jour : Attentat de Saint-Pétersbourg : « Les Russes possèdent une plus grande capacité à encaisser les attentats que les Européens »

Alors que le principal suspect dans l’attentat survenu lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg a été identifié comme un « kamikaze kirghiz », né à Och, à la frontière avec l’Ouzbékistan, Olivier Roy, spécialiste de l’Islam et du Moyen-Orient, explique pourquoi les djihadistes originaires d’Ouzbékistan représentent une menace importante pour la Russie.

