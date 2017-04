Société

ETUDE En revanche, la consommation de cocaïne et d’héroïne est plus basse qu’attendue, selon une récente étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)…

C'est en raison d'un différend autour de la vente de résine de cannabis que la bagarre a éclaté. - DURAND FLORENCE/SIPA

Manon Aublanc

On savait déjà que le cannabis avait du succès auprès des prisonniers. Mais on n’imaginait pas autant. Selon une étude lancée en 2015 et publiée en mars dernier par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), la consommation de cette drogue par les prisonniers est très importante.

Analyse des eaux usées de trois prisons

Cette étude, commandée par l’administration pénitentiaire elle-même, a été réalisée dans deux établissements pénitentiaires d’Ile-de-France et un établissement du Centre-Val de Loire. Les chercheurs avaient placé des capteurs, dans les eaux usées pour effectuer des prélèvements, analysés ensuite par le laboratoire de santé publique de l’université Paris-Sud.

Les résultats ont révélé que la consommation de cannabis était plus importante qu’attendue, tandis que les stupéfiants tels que l’héroïne ou la cocaïne étaient beaucoup moins consommées.

Jusqu'à trois joints par jour en moyenne

La consommation moyenne par détenu serait entre un demi-joint et trois joints par jour. En revanche l’usage d’héroïne et de cocaïne en milieu carcéral apparaît « marginal », ce qui est plutôt une surprise. Des chiffres, qui selon l’OFDT, montrent une tendance : « Ces premiers résultats ne sont pas totalement en accord avec les données déclaratives disponibles jusqu’alors », notent les chercheurs. Pour les scientifiques, ce résultat vient aussi du fait que peu d’études ont été réalisées sur le sujet. Celles existantes reposaient sur les propos des détenus eux-mêmes.

La première étude de ce type avait été réalisée en 2009 dans une prison de Catalogne. En France, il a fallu attendre l’autorisation du ministère de la Justice car la question du consentement de la personne se posait : « Une telle recherche peut être considérée comme pernicieuse par les personnes concernées, qui ne peuvent donner leur accord pour participer. L’inclusion se fait sans leur consentement. Cependant, il est impossible d’identifier une personne, les informations confidentielles sont protégées et l’anonymat respecté », expliquent les scientifiques.

La drogue comme processus de sociabilisation

La présence de drogue dans les milieux carcéraux est souvent soulignée par les surveillants et les soignants : « On sait bien que le cannabis est le premier produit illicite consommé en prison. Il y a les catapultages par-dessus les grilles et les filets de plus en plus haut, la complicité de tel ou tel corps professionnel, les familles », explique Jean-Pierre Couteron, le président de la Fédération Addiction. « Mais comme le cannabis est interdit, on fait comme si cela n’existait pas. »

Pour Jean-Pierre Couteron, la consommation de drogue, et en particulier de cannabis, participe à la création du lien social entre les détenus : « Le cannabis permet de calmer certains, pour d’autres il achète la paix sociale, et pour d’autres encore il permet le développement du business et la formation de petits caïds. C’est le côté polysémique du cannabis. »

