ENQUETE Le djihadiste Larossi Abballa a assassiné les deux fonctionnaires à leur domicile de Magnanville en juin dernier...

Des forces de police à Magnanville après le meurtre d'un policier et de sa compagne par Larossi Abballa. La famille du terroriste demande l'inhumation de celui-ci à Mantes-la-Jolie (Yvelines). (Illustration) - REB101/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

L’enquête continue, neuf mois après l’assassinat de deux policiers à Magnanville (Yvelines). La sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire a mené une opération lundi matin à Mantes-la-Jolie à l’issue de laquelle deux personnes, la sœur du tueur Larossi Abballa et un homme gravitant dans son entourage, ont été interpellées, a-t-on appris de sources proches de l’enquête, confirmant une information du Parisien.

Le djihadiste de 25 ans a assassiné le 13 juin 2016 Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, commandant de police, adjoint du commissariat des Mureaux, et Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif du commissariat voisin de Mantes-la-Jolie, à leur domicile de Magnanville, avant d’être abattu par les policiers du Raid. L’attaque a été perpétrée au nom de Daesh.

Deux hommes mis en examen

A ce jour, deux Français sont mis en examen dans cette affaire, Saad Rajraji et Charaf-Din Aberouz, 27 et 29 ans, arrêtés au lendemain du double assassinat et soupçonnés d’avoir pu jouer un rôle de soutien logistique.

Rachid Kassim, considéré comme l’un des propagandistes francophones les plus dangereux de Daesh, était en contact avec Abballa via la messagerie cryptée Telegram et est suspecté de l’avoir inspiré depuis la zone irako-syrienne où il s’était réfugié. Kassim a vraisemblablement été tué courant février dans un bombardement de la coalition contre le groupe djihadiste près de Mossoul, en Irak, selon des sources américaines et françaises.

