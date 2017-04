Société

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi dans une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg. - Ruslan SHAMUKOV

Un lundi ensoleillé (peut être en vacances ?) mais très mouvementé sur le front de l’actualité : voici les informations incontournables ce lundi sur 20 Minutes.

L’article le plus lu du jour : Une explosion fait une dizaine de morts dans le métro de Saint-Pétersbourg

Une explosion a eu lieu à 14h40 ce lundi (13h40 heure de Paris) dans un wagon du métro entre deux stations d’une ligne très fréquentée qui traverse Saint-Pétersbourg. Mardi en fin d’après-midi, le bilan des victimes restait incertain : on dénombrerait dix morts et 50 blessés auraient été pris en charge dans les hôpitaux de la ville. Peu après l’explosion, une bombe artisanale a été également retrouvée « et désamorcée à temps », dans une station du métro de Saint-Pétersbourg, a indiqué le Comité national antiterroriste (NAK).

Selon l’agence russe Interfax, cet objet explosif contenait 1 kg de TNT et aurait été dissimulé dans un extincteur d’incendie. « L’enquête a été ouverte pour acte terroriste », a indiqué le Comité d’enquête russe dans un communiqué, tout en précisant que les enquêteurs vont examiner « toutes les autres pistes éventuelles ». Le gouverneur de la ville a décrété trois jours de deuil à partir de mardi. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait sur cette explosion et vous fait suivre en direct le déroulement des événements.

L’article le plus partagé du jour : François Fillon confie qu’il ne parvient pas à « mettre de l’argent de côté »

On avoue, on a un peu de mal à le croire. Alors qu’il détaillait les mesures qu’il souhaitait sur la transparence de la vie publique sur le plateau de BFMTV et RMC, François Fillon, a affirmé ce lundi qu’il ne parvenait pas à « mettre de l’argent de côté », contrairement à 35 % des Français. Une déclaration qui a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux et qui a poussé le site satirique Legorafi à lancer une cagnotte de soutien au candidat « aux fins de mois difficiles », dont la généreuse déclaration de patrimoine est pourtant bien éloignée de celle du Français lambda.

La saison 1 de la minisérie événement de ce début d’année (un Desperate Housewives à la sauce HBO avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon - entre autres) s’achève ce lundi soir sur OCS, 20 Minutes vous livre plusieurs excellentes raisons de ne rater « Big Little Lies » sous aucun prétexte.

