CRISE SOCIALE Les meneurs du collectif de mobilisation « Pou Lagwiyanne dékolé » avaient refusé dimanche matin la proposition du gouvernement...

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, lors d'une réunion sur la situation en Guyane le 27 mars 2017. - Jacques DEMARTHON / AFP

Manon Aublanc avec AFP

Bernard Cazeneuve a rejeté, ce lundi,la demande « irréaliste » des meneurs du mouvement social en Guyane de porter à 2,5 milliards d’euros le plan d’urgence du gouvernement, en appelant à « renouer les fils du dialogue¹ après l’échec des négociations.

« Il serait (…) aisé de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d’un montant irréaliste puis d’en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n’est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République », a déclaré le Premier ministre à Matignon, à l’issue d’une réunion rassemblant 12 membres du gouvernement.

Les discussions s’étaient arrêtées dimanche matin sans qu’un compromis satisfaisant pour les leaders du collectif n’ait pu être trouvé. Le collectif a alors exigé un engagement plus conséquent ce dimanche soir : « Nous exigeons 2,5 milliards d’euros tout de suite », a lancé Olivier Goudet, un porte-parole du collectif, depuis le perron de la préfecture à Cayenne.

