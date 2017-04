Société

Le nouveau billet de 50 euros sera mis en circulation le 4 avril 2017. - © Banque centrale européenne

Manon Aublanc

Tout nouveau, tout beau. C’est ce mardi 4 avril que les nouveaux billets de 50 euros seront mis sur le marché dans les distributeurs de France et des autres pays de la zone euro. Après les billets de 5 euros, 10 euros et 20 euros, c’est au tour du nouveau billet orange, dévoilé en juillet dernier, d’être mis en circulation.

Les anciens billets resteront utilisables en parallèle, aucune date de retrait n’étant pour l’instant programmée.

Empêcher les contrefaçons

Il aura fallu un an de travail pour réaliser ce nouveau billet, qui reste le plus utilisé dans la zone euro. Au total, 6,5 milliards de billets ont été fabriqués. L’objectif reste la lutte contre la contrefaçon. Les nouveaux billets de 50 euros ont subi quelques ajustements pour modifier leurs effets de lumière et leur relief, de façon à rendre difficile la falsification. Par exemple, le nombre en bas à gauche écrit en vert émeraude vire au bleu foncé quand le billet est incliné. Dans la partie blanche à gauche, le portrait de la déesse Europe apparaît par transparence.

En 2015, 600.000 faux billets, sur 18 milliards de coupures en circulation, avaient été repérés et détruits, pour une valeur de 13 millions d’euros.

