L’appareil contenait « des codes sources de logiciels d’Etat, des échanges avec des organisations internationales » ou encore « des contacts ministériels ». Un cadre de Bercy, chargé du recensement des données publiques, s’est fait voler un ordinateur contenant des données sensibles, rapporte le Parisien.

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi. L’homme de 32 ans, qui avait garé sa voiture dans une rue du 11e arrondissement de Paris, laisse dans le coffre sa sacoche contenant ses papiers d’identité, son badge d’accès au ministère, son téléphone et son ordinateur avant de se rendre dans un bar avec des amis.

« J’ai eu la flemme »

Mauvaise idée, car « entre 23h et 5h30 du matin », un ou des individus mal intentionnés fracturent la voiture et s’emparent du téléphone portable et de l’ordinateur. Le 2e district de police judiciaire du quai des Orfèvres a été saisi de l’enquête, selon le Parisien.

La victime du vol, qui reconnaît « la bêtise » d’avoir laissé sa sacoche dans la voiture – « j’ai eu la flemme », aurait-il avoué selon des propos rapportés par le journal –, se dit cependant « pas inquiet » car « le portable était éteint » et « il y a des protections ».

