CRISE Les discussions s’étaient interrompues samedi tard dans la nuit, après neuf heures de tractations...

La ministre des Outre-mer Ericka Bareigts et le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl en Guyane, à Cayenne, le 29 mars 2017. - J.AMIET/ AFP

Un pas de plus vers un accord ? Les négociations visant à mettre un terme à deux semaines de mouvement social en Guyane ont repris dimanche après-midi, avant de s’interrompre une fois transmises par la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts ses dernières propositions à un collectif, a constaté un journaliste de l’AFP.

Alors que les discussions devaient reprendre à 11 h 00 (16 h 00 à Paris), une délégation de quelques dizaines de personnes, moins fournie que les jours précédents, est finalement entrée vers 12 h 30 (17 h 30 à Paris) dans la préfecture de la Guyane, théâtre des échanges.

Un document actant le plan d’urgence

Après avoir remis aux quelques dizaines de membres présents un document actant notamment le plan d’urgence proposé avec le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl mais « ajusté après les discussions que nous avons eues (samedi) soir », Mme Bareigts a expliqué devant la presse être « dans un temps un peu rapide mais nécessaire ».

La ministre rentre en métropole lundi

« Il faut absolument que nous puissions graver dans le marbre le travail que nous avons engrangé ensemble. Je dois donc être auprès du Premier ministre, avant la réunion avec mes collègues ministres du gouvernement (mercredi), pour entériner tout ce travail que nous avons fait » sans quoi il « n’aura servi à rien », a-t-elle affirmé.

Les discussions s’étaient interrompues tard dans la nuit de samedi à dimanche, après neuf heures de tractations, sans accord.

Des propositions mais pas d’accord

Samedi, Ericka Bareigts et le ministre de l’Intérieur ont pris une trentaine d’engagements au nom de l’État, pour plus d’un milliard d’euros, notamment dans l’éducation (400 millions d’euros) et la santé (85 millions d’euros) mais aussi la sécurité et la justice. Insuffisant a jugé le collectif qui n’a pas mis fin à un mouvement de protestation multiforme et d’une ampleur inédite.

« Toutes les questions sectorielles (agriculture, mines, etc.) ont trouvé une issue », a alors expliqué Gauthier Horth, entrepreneur membre de la délégation. « Mais dès qu’on touche aux questions transversales, comme la santé ou l’éducation, ça bloque », a-t-il ajouté. Selon la chaîne de télévision locale ATV Guyane, les personnels de santé ont d’ailleurs organisé ce dimanche une marche devant la préfecture.

Samedi, le ministre de l’Intérieur avait estimé que « le gouvernement a (vait) entendu les aspirations et les demandes des Guyanais ». Il avait listé une série de « décisions fermes et sans appel » et affirmé que les 428 revendications du collectif avaient été « passées en revue, expertisées ». Il s’était ensuite envolé vers la métropole, où François Hollande le recevra lundi matin.

« On joue l’avenir de nos enfants »

« Le sentiment est mitigé, limite négatif, a réagi dimanche Davy Rimane, un membre de la délégation, après la réunion nocturne. » Il y a vraiment un blocage du gouvernement pour ouvrir les robinets et régler les problèmes. On est déterminés, on joue l’avenir de nos enfants. Ça fait des décennies qu’on nous donne des miettes. Là, on dit « stop », a-t-il ajouté.

Parmi les engagements annoncés par les ministres samedi figurent la pérennisation d’un escadron de gendarmes mobiles en Guyane, l’arrivée de 50 gendarmes et policiers en renfort dès 2017, auxquels 80 gendarmes s’ajouteront entre 2018 et 2020, ainsi que l’augmentation de 50 % du nombre de réservistes, dont le nombre passera de 200 à 300.

Des « mesures en demi-teinte » selon le Creform

Matthias Fekl a aussi confirmé la construction d’un tribunal de grande instance et d’une prison à Saint-Laurent du Maroni, pour un coût respectif de 30 et 50 millions d’euros. Ericka Bareigts a fait état de 400 millions d’euros d’investissement pour l’éducation, qui accuse selon elle « un retard considérable », 85 millions d’euros pour le système de santé guyanais, et 300 millions d’euros pour les infrastructures (ponts, routes).

D’autres mesures ont été validées, à destination des populations amérindiennes, de l’économie ou de l’environnement. Patrick Karam, ex-président du conseil représentatif des Français d’outre-mer, a fustigé des « mesures en demi-teinte », dans un communiqué samedi.

