L’article le plus lu du jour : Prostituées tatouées et prestations minutées : Un réseau de proxénétisme ultra-violent démantelé

L’enquête a duré dix mois. Dix mois pour faire tomber un réseau roumain de prostitution aux méthodes excessivement violentes qui sévissait dans le sud de la France. Outre les violences et les intimidations, les victimes étaient tatouées en signe d’appartenance au réseau et devaient se soumettre à un nombre toujours plus grand de relations sexuelles sans rien toucher. Les investigations menées parl’OCRET, l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains et le SRPJ de Montpellier ont permis dimanche et lundi l’interpellation de dix hommes, dont deux en Roumanie. Tous ont été écroués. Un article à lire par ici.

L’article le plus partagé du jour : Nancy : Amoureuse d’un étudiant, une quadra pète les plombs

Une quadragénaire comparaissait devant la justice pour avoir harcelé, près de Pont-à-Mousson en 2015, un étudiant en médecine âgé de 20 ans. Motif : il n’avait pas répondu à ses avances. Elle l’a donc traqué sans relâche pendant six mois. Une histoire à retrouver là.

L’article à lire du jour : Enlèvement de Vicente : Les raisons de la levée du dispositif d’alerte

Deux jours après avoir été enlevé par son père, Vicente, 5 ans et demi, n’a toujours pas été retrouvé. Le déclenchement du plan Alerte enlèvement, peu avant 22 heures mercredi, a permis aux enquêteurs de recueillir « de très nombreuses informations qui vont permettre à l’enquête judiciaire de se poursuivre et de s’intensifier dans le cadre de la flagrance », explique le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud. Pourtant, le magistrat a décidé de mettre fin, jeudi soir, à ce dispositif. Pour quelles raisons ? C’est à lire par ici.

