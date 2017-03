Société

JUSTICE Dix-huit prévenus comparaissant ce jeudi au tribunal correctionnel d'Amiens...

Dix-huit membres du clan néonazi des «Loups Blancs» comparaissaient ce jeudi 30 mars 2017 au tribunal correctionnel d'Amiens. - FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Manon Aublanc avec AFP

Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné, ce jeudi, Jérémy Mourain, le chef du clan néonazi des « Loups blancs », à neuf ans de prison, mais a relaxé Serge Ayoub, son mentor, du chef de complicité de violences aggravées.

Déjà en détention provisoire avant le début du procès, Jérémy Mourain restera en prison. Les autres membres du clan à ses ordres ont écopé de peines variables allant de six mois avec sursis à cinq ans et une femme a été relaxée. Le cofondateur du « White Wolves Klan », Jérôme Bailly, a été condamné à trois ans d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt.

Vols, violences et lynchages

Le jugement est légèrement plus clément que les réquisitions du procureur, qui avait demandé dix ans d’emprisonnement pour Jérémy Mourain, mais bien la relaxe pour Serge Ayoub. Dix-huit prévenus comparaissaient à ce procès, pour organisation ou participation à un groupe de combat, association de malfaiteurs ou encore violences.

Sous le « vernis idéologique » nazi révélé par l’enquête, les vols, violences gratuites et lynchages contre les groupes rivaux, les personnes d’origine étrangère et même les membres du groupe réfractaires ont fait le quotidien du clan entre 2012 et 2014.

Créé début 2013 à Ham (Somme), le WWK est né sur les cendres de Troisième Voie, autre groupuscule qui avait à sa tête Serge Ayoub, ancien chef des skinheads d’extrême droite parisiens et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR), et mentor de Jérémy Mourain. Cette organisation avait été dissoute en juillet 2013 par décret du gouvernement après la mort du militant d’extrême gauche Clément Méric en juin 2013 à Paris, au cours d’une rixe dans laquelle étaient impliqués certains de ses membres.

