De la vulgarité, mais pas de nudité. C’est probablement ce qui a permis à Gangsterdam d’échapper à l’interdiction aux moins de 12 ans par le Centre national du cinéma (CNC). Et pourtant, le film contient un savant mélange de vannes sur (dans le désordre) les juifs, les Arabes, les homos, les femmes et le viol. Reste à savoir ce qu’en retiennent les ados, à qui ce film, porté par Kev Adams, est destiné. Pourquoi la question se pose ? C’est par là.

L’article le plus partagé du jour : Brad Pitt et Sandra Bullock seraient en couple

Nouvelle révélation (WTF) sur la planète people. Brad Pitt aurait retrouvé l’amour dans les bras, tenez-vous bien, de Sandra Bullock. Selon des informations de New idea, l’acteur américain, en plein divorce avec Angelina Jolie, aurait commencé à fréquenter la star de Gravity. Leur relation deviendrait sérieuse, selon le magazine people australien, après avoir commencé à se voir dans le secret. Sandra Bullock se serait séparée depuis peu - elle était en couple avec le photographe Bryan Randall. Le détail de cette relation par ici.

« On n’a jamais vu ça, c’est un truc proprement exceptionnel. On vient de réimprimer 40.000 exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte ». Aux éditions Robert Laffont, c’est champagne tous les jours depuis que François Fillon a fait une pub d’enfer à Bienvenue Place Beauvau en prime time sur France 2. En une petite semaine, l’ouvrages’est transformé un véritable carton littéraire (numéro 1 des ventes chez Amazon) qu’on n’avait pas eu le temps de décortiquer. Chose faite entre lundi et mardi, le temps de se dégager un peu de temps libre. Et voilà ce qu’on a appris.

