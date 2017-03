Société

Le dispositif alerte enlèvement déclenché mercredi 29 mars 2017 pour retrouver Vicente a été levé. - Ministère de la justice

Le dispositif alerte enlèvement déclenché mercredi soir pour retrouver Vicente, cinq ans et demi, enlevé dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand, a été levé ce jeudi sur décision du procureur de la République de Clermont-Ferrand. Mais l’enfant et son père, un détenu en fuite, sont toujours recherchés, selon le parquet.

Le dispositif Alerte Enlèvement est levé mais les recherches continuent pour retrouver l'enfant. https://t.co/2I4aZMixpf — Ministère Justice (@justice_gouv) March 30, 2017

Plus de 800 témoignages ont été recueillis par la police judiciaire via le numéro d’appel 197, mais ceux-ci n’ont pas permis de retrouver le petit garçon, a-t-on précisé de même source.

« Les appels extrêmement nombreux passés depuis hier soir à 22 h 30, heure du lancement de l’alerte, commencent à se tarir. La qualité des infos est moindre. 800 appels téléphoniques ont été passés sur la plateforme. L’enfant n’a pas été retrouvé dans un délai bref mais les informations recueillies vont permettre maintenant dans un autre cadre juridique, celui de la flagrance, de poursuivre l’enquête activement par d’autres moyens que l’on ne peut pas nécessairement évoquer (…) Ce n’est pas parce que l’alerte enlèvement est levée que c’est un échec » a expliqué Eric Maillaud, le procureur de Clermond-Ferrand pour justifier la levée de l’alerte enlèvement.

Le père était venu le chercher dans le camp où il vivait avec sa maman

Le petit Vicente, « un mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marron », porte des « lunettes de vue » et est « vêtu d’un haut de pyjama avec logo ''CARS'' et d’un caleçon bleu », avait précisé la police. Mercredi, « à l’heure du déjeuner, son père Jason Lopez, issu de la communauté des gens du voyage, a fait irruption dans le camp où vivent son ex-compagne et leurs deux enfants », a expliqué à l’AFP le procureur de la République à Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

