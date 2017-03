Société

FAIT DIVERS Le garçon de 5 ans et demi a été enlevé par son père, un détenu en fuite...

Le petit Vicente, 5 ans et demi, a été enlevé par son père près de Clermont-Ferrand, le 29 mars 2017. - MINISTERE INTERIEUR

Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour retrouver un garçon de cinq ans et demi enlevé par son père, un détenu en fuite, mercredi dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand. Si vous localisez l’enfant ou le suspect, contactez les autorités au 197 ou à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

Alerte enlèvement à Clermont-Ferrand pour retrouver le petit Vicente, 5 ans et demi, enlevé par son père. pic.twitter.com/3HW9BjSW5e — Philippe Berry (@ptiberry) March 29, 2017

Le petit Vicente, « un mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marron », porte des « lunettes de vue » et est « vêtu d’un haut de pyjama avec logo ''CARS'' et d’un caleçon bleu », a précisé la police.

Mercredi, « à l’heure du déjeuner, son père Jason Lopez, issu de la communauté des gens du voyage, a fait irruption dans le camp où vivent son ex-compagne et leurs deux enfants », a expliqué à l’AFP le procureur de la République à Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

« Conflit parental très violent »

« Il s’est alors emparé de son fils aîné au pied de la caravane en menaçant son ex-compagne avec une arme de poing et en la frappant avant de prendre la fuite en voiture », a ajouté le magistrat. Selon la police, cet homme « de type méditerranéen, yeux marron, cheveux courts noir et porteur d’une barbe courte », circulerait à bord d’une BMW ou une Mercedes noire immatriculée dans le Puy-de-Dôme (63).

Cet enlèvement survient dans un contexte de « conflit parental très violent et qui dure depuis longtemps, concernant la garde des deux enfants du couple », a précisé Eric Maillaud. Ecroué pour des « faits de violence » au centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme), le père, âgé de 28 ans, s’est évadé début décembre 2016 en profitant d’une permission de sortie. « C’est un homme violent », a souligné le procureur.

Un plan efficace

Mis en place en France en 2006, le dispositif alerte enlèvement a déjà été déclenché 19 fois, toujours avec succès. La dernière fois, en octobre 2016, il avait permis de retrouver une fillette de quatre mois enlevée par son père à Grenoble sur fond de conflit familial. Il s’était rendu à la police le lendemain.

Il s’agit d’un dispositif d’alerte massive, lancé sur une cinquantaine de canaux de diffusion (radio, télévision, internet, gare, autoroutes, etc.), pour mobiliser la population dans la recherche de l’enfant enlevé et de son ravisseur. Les particuliers peuvent aussi relayer l’alerte via Facebook et des applications de smartphones. Ce dispositif est largement inspiré du plan « Amber Alert », créé au Texas en 1996, après l’enlèvement et l’assassinat de la petite Amber Hagerman.

Lancé sous l’autorité du procureur de la République, il doit être déclenché le plus tôt possible après l’enlèvement car les enquêteurs ont constaté que les premières 24 heures étaient cruciales pour la survie de l’enfant. Mais il n’est activé que si plusieurs critères sont réunis : un enlèvement avéré et pas une simple disparition ; une victime mineure dont l’intégrité physique ou la vie sont en danger ; des éléments d’information permettant de localiser l’enfant.

